La Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (UdeA) informó sobre el hallazgo de 40 casos de fraude durante el examen de admisión a especialidades médico-quirúrgicas para el periodo 2026.

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La institución anuló las pruebas de los aspirantes, quienes para su sorpresa no son estudiantes de pregrado sino médicos ya graduados, a cupos de posgrado de Medicina tras descubrir que usaban gafas inteligentes y celulares.

La jornada de exámenes se realizó el pasado viernes 10 de abril y convocó a cerca de 3.700 médicos de Colombia y Latinoamérica. Sin embargo, los involucrados hicieron uso de la tecnología avanzada y estrategias coordinadas para burlar la seguridad de la prueba, ejecutando toda una red de trampas.

De acuerdo al reporte oficial de la Universidad de Antioquia, los médicos implicados utilizaron diversos elementos prohibidos para filtrar las preguntas y recibir respuestas en tiempo real.

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Entre los objetos detectados descubiertos se encuentran:

Gafas inteligentes y microcámaras.

Teléfonos celulares ocultos.

Auriculares invisibles e intercomunicadores.

Códigos de vestuario específicos (prendas de ropa predeterminadas) para identificar a los participantes de la red.

¿Cuáles son las sanciones?

La Universidad de Antioquia señaló enfáticamente que cada caso está bajo revisión de sus equipos jurídicos y académicos, sin embargo advirtió que las sanciones podrían ir más allá de la simple expulsión del proceso actual, con vetos de hasta 5 años para presentarse a cualquier programa de la institución, así como procesos legales.