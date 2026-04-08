La Fiscalía General presentó ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema la acusación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, señalado por presunto prevaricato.

De acuerdo con las autoridades, Leyva es señalado por presuntamente haber dado por terminado de manera arbitraria el contrato con Thomas Greg & Sons y por supuestas maniobras en el proceso de licitación para la expedición de pasaportes.

Asimismo, el caso quedó asignado a la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardilla, quien programó la audiencia de formulación de cargos para el próximo jueves 23 de abril a las 3:00 de la tarde.

Según la Fiscalía, Leyva habría ejecutado varios actos administrativos “contrarios a derecho” durante el proceso de licitación pública para otorgar el servicio de expedición de pasaportes.

Bajo la orden del presidente Gustavo Petro, el Gobierno optó por no renovar el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que por años ha gestionado este servicio.

La investigación señala que Leyva, actuando de manera “caprichosa, tozuda y arbitraria”, declaró desierta la licitación en septiembre de 2023, pese a que Thomas Greg cumplía con todos los requisitos. Posteriormente, rechazó un recurso de reposición presentado por la compañía.

Todo esto ocurrió aun cuando los informes técnicos recomendaban adjudicar el contrato y advertían sobre los riesgos para la continuidad del servicio, vinculado a derechos fundamentales como el de la libre movilidad de los colombianos.

“Con el acto administrativo, doctor Leyva, usted vulneró el numeral octavo, del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, toda vez que actuó a su propio arbitrio con desviación y abuso de poder, poder que a usted se le había conferido en razón del cargo”.

Finalmente, en el ámbito disciplinario, la Procuraduría sancionó a Leyva con una inhabilitación de 10 años para ocupar cargos públicos, decisión confirmada en segunda instancia por el procurador general Gregorio Eljach. Además, el organismo mantiene abiertas investigaciones contra Laura Sarabia, Alfredo Saade y Luis Gilberto Murillo.