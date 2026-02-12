El sol de enero y febrero cae a plomo sobre la Vía 40, los tambores llaman, las flautas responden, el Cumbiódromo y la 44 se vuelven escenario de la Chiva Periodística. Desde hace 30 años Barranquilla ha visto entre disfraces de colores, un grupo que baila fandango y que no carga cámaras ni micrófonos, pero sí la memoria del oficio.

La única comparsa del mundo integrada exclusivamente por periodistas, cumplió sus tres décadas el 9 de febrero. Desde su creación, ha tenido presencia ininterrumpida en el Carnaval.

No es coincidencia que su aniversario coincida con el Día del Periodista, pues en esta fecha, en 1996, un grupo de reporteros, locutores, camarógrafos y redactores decidieron bajarse del andén de la noticia para subirse al escenario de la fiesta. Querían sentir en la piel lo que durante años habían contado con palabras.

Sabía que: Tomar café a diario podría ayudar a reducir el riesgo de demencia, según estudio

Su idea nació a finales de 1995, entre salas de prensa de la Gobernación y la Alcaldía, donde los periodistas coincidían a diario para cubrir la actualidad. Allí, Fanny Sosa, una de las fundadoras, lanzó una pregunta que marcaría el rumbo: “¿por qué no existe un grupo folclórico que represente al gremio periodístico?”. La respuesta fue inmediata. Más de 50 colegas se sumaron al sueño, sin saber que estaban sembrando una tradición que hoy cumple tres décadas.

Josefina Villarreal, Cortesía

El respaldo de la comparsa llegó luego desde la Fundación Mario Santo Domingo, impulsando aún más la iniciativa y facilitando el camino para la confección del vestuario y la organización del colectivo.

“También se sumó una figura clave en el Carnaval de Barranquilla y por supuesto para nosotros, Mónica Lindo que es una coreógrafa de lujo, quien creyó en aquel grupo, que éramos poco expertos en el baile, y nos instruyó para que pudiéramos hacer una buena representación en los desfiles. Fue ella quien propuso el fandango como primer lenguaje corporal, un ritmo muy fácil de aprender”, contó a EL HERALDO Diva Luz Acuña, una de sus fundadoras.

Entérese: Champeteros oran porque DJ Dever aparezca sano y salvo

Sacrificio y pasión

Los primeros ensayos se realizaron en la Casa del Periodista, en jornadas nocturnas que comenzaban cuando cerraban las redacciones, las radios y los canales de televisión. El sacrificio era grande teniendo en cuenta que hace algunos años el oficio se tornaba más complejo en horarios, pero mayor eran las ganas de bailar.

“Los ensayos eran muy tarde porque la mayoría para no decir que todos, se desocupaban muy tarde por el trabajo, pero íbamos con mucho entusiasmo a cada encuentro”, recordó con alegría y nostalgia Acuña.

Josefina Villarreal, Cortesía

Con el paso del tiempo, la comparsa se consolidó como sinónimo de disciplina, respeto y organización. En 2003, ese proceso dio un gran salto con la creación de la Fundación Cultural Chiva Periodística, orientada al fomento de actividades académicas, la investigación, la preservación cultural y el rescate de la identidad carnavalera.

Foros, conversatorios, seminarios y exposiciones fotográficas se sumaron a su agenda, convirtiendo al colectivo en un puente entre el periodismo y la cultura. Coreógrafos como Shirley Cera, Gloria Peña, Federman Brito, Luis Almanza y Edgar Medina enriquecieron el proceso, socializando entre los comunicadores el conocimiento de las distintas manifestaciones del Carnaval de Barranquilla.

Grandes logros en 30 años

Uno de los hitos más memorables llegó con el musical ‘El Esplendor del Carnaval’, dirigido por Gloria Peña, en el que La Chiva compartió escena con más de 200 actores de la fiesta. Aquella puesta en escena fue la base para integrar la delegación ‘Carnaval de Barranquilla para el Mundo’, que en 2004 llevó la tradición ante la UNESCO en París, y luego a Berlín, Madrid y Sevilla, en el camino que terminó con la declaratoria del Carnaval como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

Vea: Muere James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, a los 48 años

“Nuestra comparsa también llevó su alegría a Viña del Mar (Chile) y al Carnaval de la Calle 8 en Miami, en 2017, además de mantenerse vigente en espectáculos como Sueños de Gloria y Joselito Carnaval. Su historia fue inmortalizada en música con la composición ‘La Chiva Periodística’ en el ritmo merechandé, del cantautor Miguel Fernando Sánchez”, contó Luz Mery Lugo, directora de La Chiva Periodística.

Josefina Villarreal, Cortesía

Actualmente, bajo la dirección de Luz Mey, La Chiva celebra sus 30 años con una agenda extendida durante todo el año. Conversatorios académicos, participación en Guacherna, Batalla de Flores, con una misa de los periodistas, izada de bandera y una gran noche de gala en el mes de agosto.

“Nosotros no estamos de aniversario un solo día, estamos de aniversario todo el año. Es por eso que la gala la haremos en agosto, y porque también estas fechas de Carnaval son muy cortas y ya no nos da mucho tiempo de hacer todos los eventos”.