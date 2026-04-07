El Centro Recreacional Solinilla será escenario este domingo de una jornada deportiva que promete reunir a corredores y aficionados al ‘running’ en torno a la naturaleza y el desafío físico. Desde las 6 a.m., en el corregimiento de Salgar-Sabanilla, se dará inicio a la ‘Carrera Cross Solinilla’, una propuesta que combina la exigencia del deporte con la conexión directa con el entorno.

Con modalidades de 5K recreativa y 10K competitiva, la prueba presenta un recorrido tipo cross country que se aleja de las rutas tradicionales sobre asfalto para llevar a los participantes por distintos terrenos. La competencia atravesará trocha, playa y pavimento, lo que obliga a los atletas a adaptarse constantemente a las condiciones del terreno.

Este domingo 12 de abril, desde las 6:00 a.m., el Centro Recreacional Solinilla, ubicado en el corregimiento de Salgar-Sabanilla, abrirá sus puertas para recibir a corredores y aficionados al ‘running’ en la Carrera Cross Solinilla.

El trazado iniciará en Solinilla con un tramo de 1.1 kilómetros sobre asfalto, para luego dirigirse hacia la playa, donde los corredores completarán 1.2 kilómetros adicionales. Posteriormente, la ruta se adentra en la trocha, con distancias de 2.7 kilómetros para los participantes de 5K y de 7.7 kilómetros para quienes asuman el reto de los 10K.

Se espera la participación de más de 600 personas en un evento que estará abierto tanto a afiliados como al público en general.

Este domingo 12 de abril, desde las 6:00 a.m., el Centro Recreacional Solinilla, ubicado en el corregimiento de Salgar-Sabanilla, abrirá sus puertas para recibir a corredores y aficionados al ‘running’ en la Carrera Cross Solinilla.

“Con este evento único en el Atlántico, buscamos promover el bienestar integral de los ciudadanos y sus familias. Queremos que todos puedan participar de acuerdo con sus capacidades físicas y su deseo de superación”, señaló Jorge Salgado, coordinador de Deportes de Combarranquilla.

La prueba de 10 kilómetros contará con categorías masculina y femenina distribuidas en juveniles (14 a 17 años), abierta (19 a 39 años), mayores (40 a 49 años), máster (50 años en adelante) y élite abierta (18 años en adelante), lo que permitirá una competencia más equitativa entre los participantes.

Como parte de la logística del evento, se implementará un cierre vial entre las 5:30 a.m. y las 7 a.m. en la calle 6, principal vía hacia Sabanilla, en el tramo comprendido entre el Centro Recreacional Solinilla y la carrera 20, con el fin de garantizar la seguridad de los corredores.

La ‘Carrera Cross Solinilla’ se consolida así como un espacio de encuentro para las familias y la comunidad deportiva, posicionándose como una cita destacada en el calendario local. Además de su atractivo competitivo, el evento contará con medidas de seguridad y el acompañamiento de las autoridades, asegurando un desarrollo organizado y seguro para todos los asistentes.