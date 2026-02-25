El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), el paraguayo Alejandro Domínguez, afirmó este martes que hay una alta posibilidad de que dos selecciones de la entidad que lidera lleguen a la final del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

Durante la inauguración del Centro de Alojamiento para el Alto Rendimiento de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Barranquilla, Domínguez se mostró optimista de las posibilidades que tienen las selecciones de la Conmebol de ganar la Copa del Mundo, indicando que “no es solo un deseo”.

“El fútbol colombiano tiene con qué creer, nosotros soñamos con que tengamos a dos equipos sudamericanos en la final del Mundial y la meta es ganar esos ocho partidos en el certamen”, anotó Domínguez durante la conferencia de prensa, en la que también comparecieron los presidentes de la FIFA, Gianni Infantino, y de la FCF, Ramón Jesurún.

El dirigente deportivo agregó: “Estábamos (en Sudamérica) condenados a no creer en grande, a no poder aspirar a un futuro diferente”.

Por otra parte, Dominguez destacó que la Conmebol ha invertido más de 200 millones de dólares para el fútbol colombiano.

“A mí no me gusta aplaudir el dinero, porque el dinero es un medio, aplaudo porque tenemos un objetivo y creemos en grande. Nosotros los presidentes pasaremos, pero las obras quedan”, agregó el dirigente deportivo.

Domínguez también se refirió a las obras de ampliación del aforo del estadio Metropolitano de Barranquilla, en donde el 26 de noviembre de este año se jugará la final de la Copa Suramericana.

“Estamos muy felices de tener la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla y aunque no pude pasar a ver los trabajos, permanentemente recibimos informes que nos indican lo avanzado que van los trabajos”, anotó.