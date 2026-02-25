El francés Kylian Mbappé no ha entrado en la convocatoria del Real Madrid para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, por las molestias que arrastra en la rodilla izquierda que le obligan a parar, en un partido ante el Benfica en el que también son baja Dean Huijsen, Jude Bellingham, Éder Militao y Dani Ceballos por lesión, más Rodrygo por sanción.

Mbappé, que no acabó el entrenamiento del martes por molestias en la rodilla izquierda, no ha mejorado sus sensaciones en las últimas horas y finalmente es descartado para el partido ante el Benfica.

Según informan fuentes del Real Madrid a EFE, se estudiará su evolución en los próximos días para decidir si el parón se extiende para que pueda recuperarse por completo de una dolencia en la rodilla izquierda que arrastra desde finales de año cuando sufrió un esguince.

Tampoco llega a tiempo para la cita y se perderá su segundo encuentro consecutivo el central Dean Huijsen, aquejado de una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha. Se mantiene en la enfermería junto a Ceballos, último integrante tras caer lesionado en El Sadar el pasado sábado, el inglés Jude Bellingham y el brasileño Eder Militao.

Álvaro Arbeloa tampoco podrá contar con el brasileño Rodrygo Goes, ya recuperado de su lesión muscular pero sancionado en la eliminatoria ante el Benfica, y tira de la cantera al citar a los centrocampistas Jorge Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

La lista de convocados del Real Madrid para la vuelta del ‘play-off’ de acceso a octavos de final de la ‘Champions League’ la integran:

Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

Defensas: Carvajal, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger y Mendy.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Cestero, Manuel Ángel, César Palacios y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.