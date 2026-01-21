El delantero colombiano Camilo Durán volvió a decir presente en el máximo torneo de clubes de Europa. El samario fue protagonista en el duelo entre Qarabag y Eintracht Frankfurt, al marcar el gol que abrió el marcador en el compromiso correspondiente a la séptima fecha de la fase de liga de la Champions League.

La anotación llegó de manera temprana. Apenas transcurrían cuatro minutos del primer tiempo cuando Durán, atento dentro del área, aprovechó varios rebotes y se adelantó a sus compañeros para enviar el balón al fondo de la red, desatando la euforia en el estadio Tofik Bakhramov.

Asimismo, la jugada se originó por el sector izquierdo, donde Zoubir y Cafarquliyev quien lanzó un centro al área. El atacante colombiano no perdonó, ilusionando a su equipo con un resultado determinante en la competencia continental.

Este tanto representa el tercero de Durán en la actual edición de la Champions, tras haberle marcado anteriormente al Benfica en el debut y al Ajax en la sexta jornada.

En el balance general de la temporada, el futbolista nacido en Santa Marta suma cuatro goles y cuatro asistencias defendiendo los colores del Qarabag.