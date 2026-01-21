En diciembre pasado la prensa deportiva en Colombia y Argentina dio por hecho el fichaje del delantero caleño Marino Hinestroza por el Club Atlético Boca Juniors. Incluso, el jugador publicó en sus ‘historias’ de Instagram dos corazones de los colores del equipo Xeneize, alimentando la ilusión de los fanáticos.

Lea: La mentalidad de Yimmi Chará de cara a la Superliga: “La actitud no se puede negociar”

Hinestroza, de 23 años, comenzó a conversar con el Boca Juniors tras coronarse campeón de la Copa Colombia con Atlético Nacional, de Medellín.

Instagram @maarii_angulo Marino Hinestroza.

Esta negociación fue una de las más sonadas de diciembre porque se trata de uno de los clubes más prestigiosos del contienente, que presume de tener sies Copa Libertadores, tres Copa Intercontinental, dos Copa Sudamericana y una Supercopa, entre otros títulos internacionales.

Sin embargo, en unas pocas semanas el acuerdo se cayó, al parecer, porque Boca Juniors no cumplió las expectativas económicas de Atlético Nacional por el traspaso del extremo. Mientras tanto, Vasco da Gama (Brasil) se movió rápidamente y sí logró sellar un trato verbal con el cuadro ‘verdolaga’.

Lea: El puertorriqueño Carlos Beltrán y el curazoleño Andruw Jones, al Salón de la Fama de MLB

Según las primeras versiones, la operación entre Vasco da Gama y Atlético Nacional se cerró en cinco millones de dólares por el 80 % de los derechos económicos de Marino Hinestroza.

Instagram @nacionaloficial Marino Hinestroza.

Se dice que el club brasileño superó con gran diferencia la oferta del conjunto Xeneize por el delantero colombiano, lo que hizo inclinar la balanza a su favor en este movimiento del mercado de fichajes en Sudamérica.

En los últimos días se conoció que Hinestroza estaba bastante ilusionado con la posibilidad de jugar en Boca Juniors y la caída de su pase le llegó a afectar. La periodista argentina Yoana Don publicó en Instagram una conversación privada con el colombiano, en la que él se lamenta por la fallida negociación: “Hubiera sido lindo”, escribió el futbolista.

El negocio de Marino Hinestroza

De manera simultánea, Marino Hinestroza se perfila como un prometedor empresario del sector joyero en el país.

Lea: Oswaldo Vizcarrondo, nuevo DT de la ‘Vinotinto’: “Vamos a hacer cosas importantes para nuestro fútbol”

El futbolista ha querido también explorar la faceta empresarial y construir patrimonio con más de una fuente de ingreso. En ese sentido, hace menos de un año montó un negocio de razón social La Favela Joyería, ubicado en Cali, su ciudad natal.

Con más de 11 mil seguidores en Instagram a la fecha, el negocio de Hinestroza se está abriendo paso en el mercado digital, llegando no solo a potenciales clientes en la capital del Valle del Cauca, sino también en el resto del país.

El mismo jugador se graba y publica videos invitando a sus seguidores a acercarse al local físico o preguntar en las cuentas de redes sociales de La Favela Joyería para conocer todos los productos que ofrece.

En las publicaciones de Instagram se aprecia que el negocio se especializa en piezas de oro de 18 kilates, como cadenas, pulseras, aretes y dijes, “con garantía de por vida”.

Marino Hinestroza hizo su debut en el fútbol profesional en el Orsomarso Sportivo Clube (2018-2019), luego pasó por el América de Cali (2019-2022), Palmeiras (2020-2022), Pachuca (2022-2024), Columbus Crew (2024) y Atlético Nacional.