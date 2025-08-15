La precandidata presidencial Susana Muhamad, del Pacto Histórico, rechazó el “mercadeo electoral” con el pueblo palestino en el país.

“Como descendiente palestina, como defensora de la causa palestina, con el dolor y la impotencia de un genocidio que no se logra para, yo pido que nadie mercadee electoralmente con el dolor del pueblo palestino”, dijo la aspirante petrista en un video publicado en sus redes sociales.

Esto luego de que el también precandidato presidencial del Pacto Histórico, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fuese abucheado llevando una bandera de Palestina en el debate de los candidatos presidenciales que se desarrollaba en el congreso de la ANDI, en Cartagena, el jueves 14 de agosto.

El precandidato presidencial arribó al Centro de Convenciones y se subió al escenario con la bandera de Palestina, la cual extendió en dirección al público. De inmediato, los asistentes al evento empezaron a abuchearlo y gritaban: “fuera, fuera”.

Ante esto, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master y el moderador, Juan Roberto Vargas, intentaron retomar el orden y continuar con la intervención de los candidatos presidenciales.

El exalcalde de Medellín fue retirado del recinto por parte de la seguridad, mientras se escuchaban a los asistentes gritando “ladrón” y “fuera”.

Luego de esto, Quintero manifestó en redes sociales que no había sido invitado al evento, igual que al presidente Gustavo Petro, dijo, por su postura ante el conflicto en Gaza.

Las dos únicas personas censuradas para asistir al congreso de la ANDI fueron el Presidente @PetroGustavo y yo por habernos opuesto al genocidio en Gaza y la venta de Carbón a la industria armamentística israelí. La plata no puede estar por encima de la vida. — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 14, 2025

“Las dos únicas personas censuradas para asistir al congreso de la ANDI fueron el presidente Gustavo Petro y yo por habernos opuesto al genocidio en Gaza y la venta de Carbón a la industria armamentística israelí. La plata no puede estar por encima de la vida.”, escribió desde su cuenta de X.

