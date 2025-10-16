¡Orgullo barranquillero! Dos estudiantes de la ciudad representarán a Colombia en la cuarta edición de la International Olympiad on Astronomy and Astrophysics for Juniors (IOAAjr), que se llevará a cabo del 18 al 25 de octubre de 2025 en Piatra-Neamț, Moldova, Rumania.

Se trata de Daniel De Ángel Villar, del Instituto La Salle, y Valentina Baldovino Pla, de la IED Alexander Von Humboldt.

Los estudiantes estuvieron entrenándose en Brasil en el mes de julio, también en Bogotá y en Barranquilla con el apoyo de Planetario de la Universidad Sergio Arboleda y Planetario de Combarranquilla.

Los estudiantes estarán acompañados por el docente Jorge Castro Mejía, del Instituto La Salle, quien participará como colíder de la delegación nacional, bajo el liderazgo general de Tonny Gualdrón Pacheco.

Daniel comenzó su proceso de formación desde el año anterior, demostrando disciplina y pasión por la ciencia. Su recorrido incluyó más de cuatro pruebas escritas de selección y exigentes entrenamientos especializados en la Universidad Antonio Nariño en Bogotá, donde fortaleció sus conocimientos en astrofísica, observación celeste y resolución de problemas científicos de alto nivel.

Durante esta preparación, contó con el acompañamiento y guía de los profesores Cristian Goez y Tonny Gualdrón de la Universidad Antonio Nariño, quienes brindaron apoyo constante en las jornadas de entrenamiento, simulacros y sesiones teórico-prácticas, potenciando las habilidades académicas de Daniel y Valentina fortaleciendo su confianza para representar a Colombia en este desafío internacional.

“Ha sido un camino de mucho esfuerzo y aprendizaje. Desde el año pasado me he preparado con el apoyo de mi colegio y mis profesores, enfrentando pruebas exigentes que me ayudaron a crecer académicamente y a fortalecer mi amor por la astronomía”, afirmó Daniel De Ángel Villar, visiblemente emocionado por representar a Colombia y a su institución en Europa.

