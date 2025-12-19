Asocomunal Norte-Centro Histórico, en alianza con la Alcaldía de Barranquilla, realizó la clausura del Diplomado en Legislación Comunal, el programa formativo que tuvo como objetivo fortalecer las capacidades de los dignatarios comunales.

A través de la Oficina de Participación Ciudadana Distrital y la Universidad de la Costa (CUC), le brindaron a los líderes comunitarios las herramientas para una gestión más efectiva en sus territorios, acorde a lo exigido por el Ministerio del Interior.

Durante la ceremonia, se destacó el compromiso de los participantes, quienes dedicaron su tiempo a reforzar sus conocimientos y a adquirir nuevas competencias que les permitirán impulsar el desarrollo comunitario desde las Organizaciones de Acción Comunal (OAC).

En el marco del evento, Asocomunal Norte-Centro Histórico entregó un reconocimiento al jefe de la Oficina de Participación Ciudadana, Andrés Rengifo Lemus, por la gestión realizada en beneficio de las OAC.

La distinción fue recibida a nombre de la Administración distrital liderada por el alcalde Alejandro Char.

“Muy agradecido por este hermoso reconocimiento; es una condecoración que me llevo en el corazón y nos compromete a seguir trabajando muchísimo más por ustedes y, por supuesto, a seguir dignificando esa labor tan importante que hacen por sus barrios y la ciudad”, indicó Rengifo.

Las entidades aliadas coincidieron en que una ciudad avanza cuando sus entidades trabajan de la mano y los dignatarios comunales han sido históricamente aliados y pieza fundamental para transformar sus comunidades.

Con este mensaje, reiteraron su intención de continuar “apoyando espacios de formación que fortalezcan el liderazgo comunitario y consoliden una ciudadanía activa y participativa”.