A pesar la incertidumbre que reina en la Universidad del Atlántico por una aguda crisis de gobernabilidad, este viernes se ha desarrollado con total normalidad la primera jornada de graduación de los distintos programas académicos.

En la actualidad, la alma mater cuenta con dos rectores: Rafael Castillo, quien presidió la ceremonia, quien fue designado este jueves por el Ministerio de Educación a pesar de una suspensión vigente de la Procuraduría, y al mismo tiempo sigue en funciones Leyton Barrios debido a que no se ha sido notificado oficialmente de la medida de reemplazo en su contra.

En el primer grupo de 300 estudiantes, muchos tuvieron que esperar casi seis años para recibir su diploma, puesto que iniciaron su formación en medio de la pandemia y varios ceses de actividades. Para ellos, esta ceremonia es símbolo de la resiliencia ante las dificultades.

Josefina Villarreal Rafael Castillo, rector temporal designado por el Ministerio de Educación, presidió la primera ceremonia de grados.

Kenia Alexandra Marquefil, del programa de Licenciatura en Música, contó su emoción por recibir en título tras varios años de estudio.

“Cuando yo ingresé a la universidad pasé por varios paros, la pandemia y luego de casi 6 años voy a poder graduarme. Esto significa mucho para mí porque en la facultad de Bellas Artes nos tocó adaptarnos a diferentes espacios, y aunque no voy a poder disfrutar de la nueva, espero que los demás sí puedan. Todos estudiamos para superarnos como persona y lograr algo en la vida”, declaró.

A Kenia nada le iba quitar la oportunidad de asistir a su graduación. Ni las dudas alrededor de la designación dl rector, ni tampoco un accidente que la dejó en silla de ruedas de manera temporal hace unos días.

“Hace una semana sufrí una fractura en un accidente de tránsito y estaré en silla de ruedas por lo que queda de diciembre, pero de alguna manera esto fue una prueba más para salir adelante y venir a mi grado, porque así fue toda mi etapa universitaria, entre caídas y algunas decepciones, siempre logré levantarme”, dijo.

Junto con Kenia, otros 40 estudiantes de la facultad de Bellas Artes recibirán su título en la ceremonia de este viernes.

Al respecto, el decano de la facultad, Juan David González Betancur, resaltó que “hoy empieza el camino hacia la vida profesional de muchos de nuestros graduandos que pasaron dificultades, que se adaptaron a realizar sus artes y manifestaciones culturales en espacios que no eran los adecuados, sin embargo, hoy tenemos una sede que representa las artes a nivel regional y que es el legado de todos ellos”.

Al acto ceremonial asistieron la secretaria general de la alma mater, Josefa Cassiani; el decano de la facultad de Ciencias Humanas, Dalin Miranda; la decana de la facultad de Química y Farmacia, Julia González Puertas, y Karina Castellanos, decana de la facultad de Ciencias Básicas.