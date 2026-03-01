Liceo de Cervantes Barranquilla celebra 60 años formando generaciones con excelencia, fe e innovación

El Liceo de Cervantes Barranquilla conmemora hoy seis décadas de historia educativa como colegio católico, mixto y bilingüe, con Programa de Bachillerato Internacional (IB) y certificación cinco estrellas bajo el modelo europeo de excelencia EFQM. Durante 60 años, la institución ha marcado el camino de miles de estudiantes a través de una formación integral basada en los valores cristianos agustinianos, la excelencia académica, el liderazgo y el compromiso social.

Fundado bajo el carisma de la Orden de San Agustín, el colegio ha sido referente en la ciudad y el departamento por su propuesta educativa que integra fe, conocimiento y vida. Hoy, al celebrar este significativo aniversario, la institución no solo honra su tradición, sino que proyecta con determinación su futuro.

Bajo el slogan “De la tradición nace nuestra grandeza, y de la innovación nuestro futuro”, el Liceo de Cervantes presenta una etapa de transformación que fortalece su infraestructura y eleva la experiencia educativa de sus estudiantes.

Durante este año conmemorativo, la institución ha desarrollado importantes renovaciones y nuevos espacios pensados para responder a los desafíos de la educación contemporánea. Entre ellos se destacan la creación de un moderno espacio de coworking para egresados y visitantes, que fomenta el trabajo colaborativo y el pensamiento creativo; la apertura de un nuevo salón de robótica, orientado al desarrollo de habilidades tecnológicas y pensamiento lógico; la adecuación de nuevas aulas, gimnasio y oficinas para el nivel de Preescolar; la renovación de su fachada institucional como símbolo de evolución y proyección; y el fortalecimiento de ambientes académicos, artísticos y deportivos que garantizan bienestar y desarrollo integral.

Estas transformaciones no son únicamente físicas. Representan una apuesta firme por la innovación pedagógica, la incorporación estratégica de la tecnología, el fortalecimiento de proyectos de sostenibilidad y el impulso de programas extracurriculares que consolidan una educación que trasciende el aula.

El Liceo de Cervantes continúa posicionándose como una institución que forma líderes íntegros, ciudadanos comprometidos y jóvenes con propósito. Su modelo educativo combina exigencia académica, acompañamiento cercano, formación espiritual y desarrollo de habilidades para el siglo XXI, manteniendo como eje central la dignidad de la persona y el sentido de comunidad.

A lo largo de seis décadas, generaciones de familias han confiado en este proyecto educativo, que hoy sigue creciendo con visión, responsabilidad y sentido humano. El colegio reafirma así su compromiso de seguir siendo un referente educativo en Barranquilla y en el departamento del Atlántico, proyectándose con solidez hacia el futuro.

En el marco de esta celebración de 60 años, el Liceo de Cervantes anuncia que durante todo el año 2026 mantendrá admisiones abiertas para Preescolar, invitando a nuevas familias a conocer su propuesta formativa desde la primera infancia, etapa clave en la construcción de bases sólidas para la vida.

Las familias interesadas en formar parte de la gran familia cervantina pueden solicitar información en sus canales oficiales para recibir atención personalizada.

Celebrar 60 años es honrar la historia; proyectar el futuro es asumir el compromiso de seguir educando con excelencia, fe y visión.

El Liceo de Cervantes Barranquilla continúa escribiendo su historia, convencido de que la verdadera grandeza nace de sus raíces y se fortalece en la innovación constante.