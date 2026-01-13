La pregunta para las empresas de comunicaciones y marketing del Caribe colombiano.

La escena se repite. Pasillo de evento, café en mano, charla rápida entre colegas. “Tenemos que juntarnos”. La frase se dice con convicción, se asiente con la cabeza y se pierde apenas empieza la siguiente conferencia. Llevo más de veinte años trabajando en esta industria y he visto ese ritual demasiadas veces. Empresas que nacen, otras que desaparecen, y una voluntad colectiva que rara vez se convierte en acción.

No siempre fue falta de tiempo. Muchas veces fue desconfianza, ego, miedo a perder terreno o simple inercia. Lo cierto es que durante años preferimos seguir cada uno por su lado, aun cuando compartíamos los mismos problemas.

Cuando cofundé Agencia Pópuli entendí algo básico: si queríamos crecer, profesionalizar el oficio y convertir la creatividad en un negocio sostenible, había que organizarse. Por eso decidí vincularme al gremio nacional de agencias. Y ahí encontré algo que en la región nos ha hecho falta: conversación franca, discusión incómoda cuando toca y, sobre todo, una noción real de industria.

La pregunta apareció sola: ¿por qué en la región no pasa lo mismo?

En lugar de seguir culpando al contexto, opté por algo más directo: levantar el teléfono y llamar a colegas que dirigen agencias, empresas de comunicación y medios en el Caribe. El resultado fue revelador. No encontré resistencia, encontré disposición. Todos cargábamos la misma inquietud.

Así empezó este primer paso: sentarnos, aun con agendas llenas, para hablar de lo que nunca habíamos hablado como sector. No para crear un club social, sino para empezar a construir un gremio real.

Ese primer encuentro se dio en Perrenque Creativo. No como vitrina, sino como punto de partida. Porque alguien tenía que dar el primer paso.

Conviene decirlo claro. Esto no es una iniciativa personal ni una asociación cerrada. Un gremio sirve solo si tiene propósito: elevar estándares profesionales, dignificar el empleo formal, ordenar prácticas del mercado y fortalecer la relación entre agencias, empresas y medios.

Porque gremios hay muchos. Pero quienes vivimos de la comunicación, el marketing y los contenidos casi nunca nos habíamos sentado a dialogar como industria. Y si algo enseña la experiencia gremial es que los problemas de las empresas pequeñas y grandes son los mismos. Solo cambian las escalas.

La invitación está abierta para quienes han creado empresa, agencia o medio; para quienes facturan y generan empleo formal. Si logramos organizarnos, no solo seremos más fuertes, seremos más competitivos.

La pregunta queda hecha.¿Y si esta vez sí nos juntamos?

