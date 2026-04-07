La exsenadora Regina Betancourt de Liska, conocida como Regina 11, marcó la política nacional en los años 90 tras utilizar la escoba como el símbolo máximo de su partido ‘Movimiento Unitario Metapolitico’; además, su figura disruptiva rompió la cultura conservadora de la política en Colombia con un estilo excéntrico que incluía rituales públicos, profecías y su autocalificación como mentalista.

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Además de esto, la ex política fue ampliamente reconocida en el país cuando rompió en plena transmisión de TV el cheque que había recibido del Gobierno para la financiación de la campaña en 1990.

Cuando Regina 11 rompió en TV el cheque que había recibido del Gobierno para la financiación de la campaña en 1990... 🧹🪄🧙‍♀️😂🤣 pic.twitter.com/zw0PeHx7Q9 — El Más Godo (@ELMASGODO) April 6, 2026

Ahora, Regina 11 es tendencia en plena campaña electoral de 2026 por cuenta de un objeto cotidiano: la escoba, que también está siendo utilizada como símbolo de campaña del candidato presidencial Sergio Fajardo. Los internautas compararon a Fajardo con la recordada figura.

Cabe señalar, que el pasado 6 de abril el matemático, junto a su fórmula vicepresidencial Edna Bonilla y el exsenador Jorge Robledo, presentó su política anticorrupción. Rodeado de escobas, el candidato explicó que este objeto representa la “limpieza” que planean ejecutar en un eventual gobierno.

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“Vamos a llegar a construir, pero primero hay que limpiar la casa, porque un cambio serio y seguro inicia barriendo a los corruptos”, aseguró Sergio Fajardo en sus redes sociales, enfatizando que la escoba los acompañará hasta el final de la contienda electoral.

Escogimos la escoba como símbolo de campaña.



La escoba es el poder de los que no tienen poder, de los que trabajan, cumplen y han pagado la corrupción de otros.



Primero limpiamos, luego construimos. 🧹 pic.twitter.com/EoYJ0bjfoq — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 6, 2026

En redes sociales, muchos han calificado el resurgimiento de la escoba como un símbolo “caricaturesco”, mientras que otros aseguran que es una estrategia acertada por parte del candidato.

Hay que barrer a los corruptos en Colombia. 🧹 pic.twitter.com/5CDpAoqgnf — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) April 6, 2026

Vida política de Regina 11

Regina Betancourt de Liska, ‘Regina 11′, es una mentalista y expolítica colombiana. Fue candidata presidencial en 1986, 1990 y 1994; así como candidata en las elecciones regionales de 1990. Además, consiguió una curul en la Constituyente de 1991, por su propio partido Movimiento Unitario Metapolitico.​

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Sus seguidores incluso llegaban a poner la bandera nacional sobre las escobas en sus manifestaciones. A pesar de su popularidad mediática, la carrera de Regina 11 terminó marcada por la controversia.

Fue secuestrada en 1996 y luego perdió su investidura en el Congreso tras ser condenada a prisión por exigir dinero a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).