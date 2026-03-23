Durante dos noches la capital del país vibró desde el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, con el lanzamiento del 59° Festival de la Leyenda Vallenata que se llevará a cabo en Valledupar del 29 de abril al 2 de mayo, con una numerosa cantidad de concursantes que buscarán las nuevas coronas en sus distintas categorías, a los que se les añadirá el desfile de piloneras y espectáculos musicales, entre otras actividades.

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De esta manera se volvieron a abrazar corazones, donde cada nota de los acordeones, cantos y versos contó una historia natural de aquellos compositores que abrieron el camino del folclor y en cada aplauso se confirmó que la gesta folclórica está llena de identidad, tradición y cultura.

Cortesía Lanzamiento de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.

Durante el lanzamiento con lleno total, cada Rey Vallenato en sus distintas categorías, Reina del Acordeón Mayor y Menor, además de la dinastía Romero, hicieron un aporte significativo que se sintió a través de su arte musical.

El presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araújo, sobre este hecho trascendental en la capital del país, anotó. “Comenzamos de la mejor manera con la presentación de la versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América. Gracias al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo por su acogida, al público asistente y a los reyes y reinas por su talento, entrega y creatividad. Los esperamos en Valledupar a finales del mes de abril”.

De igual manera, el Rey Vallenato Iván Zuleta, conceptuó. “De mucha alegría fue llevar este mensaje musical a Bogotá, al lado de los demás reyes, reinas y la dinastía Romero, quienes dieron una gran lección de vallenato auténtico. Todo fue maravilloso y más la acogida de los asistentes. Definitivamente, la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata sigue haciendo las cosas bien”.

Noches maravillosas

El hilo argumental de estas escenas festivaleras en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la comandó el actor, músico, acordeonero y escritor Víctor José Navarro Jiménez, quien también entregó su concepto. ““Qué inmenso es el folclor vallenato”. Con esa frase, que escuché de uno de los asistentes a mitad de la función, resumo el sentir que dejó el lanzamiento del Festival de la Leyenda Vallenata Haber tenido la oportunidad de ser estar en la puesta en escena me llena de profundo orgullo. Siempre he creído que la música vallenata merece mostrarse en toda su dimensión, en su inmensidad; y para lograrlo es necesario acudir a todos los lenguajes posibles: la danza, el cine, la literatura. Desde esta integración se logra cautivar y enamorar a las nuevas generaciones”.

Cortesía Lanzamiento de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.

Finalmente, aseveró. “Bogotá, sin duda, es un escenario clave para la difusión. En estas funciones se vivió una experiencia emotiva y cercana donde el público cantó, bailó, gritó y aplaudió de principio a fin, confirmándome que la narrativa y el acordeón lograron la conexión que se buscaba”.

Presentaciones

Cada Rey Vallenato y las dos Reinas del Acordeón del 58° Festival de la Leyenda Vallenata 2025, hicieron sus presentaciones que tuvieron la total aceptación.

El Rey Vallenato Iván Zuleta Barros, presentó las siguientes canciones: el paseo, ‘El gallo viejo’ (Emiliano Zuleta Baquero); el merengue, ‘La Pule’ (Emiliano Zuleta Baquero); el son, ‘María Jesús’ (Antonio María Llerena) y la puya, ‘A la dinastía Zuleta’ (Iván Zuleta).

La Reina Mayor del Acordeón Heinis Yulieth Gulfo Palma, presentó el merengue, ‘Dina López’, (José Vicente Munive) y la puya, ‘La destreza’ (Julián Mojica).

A su vez el Rey Aficionado, Gregorio Javier Gutiérrez Tocora, interpretó el paseo, ‘Morenita’ (Leandro Díaz) y el merengue, ‘El corregido’ (Calixto Ochoa).

Cortesía Lanzamiento de la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata.

Por su parte el Rey Juvenil Santiago David Oñate Quintero, presentó el paseo. ‘La vecina de Chavita’ (Hernando Marín) y la puya. ‘Llegó el Rey a Bogotá’, (Santiago Oñate).

A su turno el Rey Infantil John Emiliano Olmos Prieto, llevó el paseo, ‘El vallenato es mi vida’ y el son, ‘Hoy quiero agradecer de la autoría de Omar Geles.

También la Reina Menor del Acordeón María José Arias Pérez, interpretó el merengue, ‘La mona del Cañaguate’ (Rafael Escalona) y la puya, ‘En honor a esta versión’ (María José Arias).

Sobre la presentación de la dinastía Romero, el compositor Rosendo Romero Ospino, manifestó. “Unirnos a este lanzamiento del próximo Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a mi hermano Israel, al inolvidable Rafael Orozco y El Binomio de Oro, fue de gran significado porque entendimos que la música vallenata sigue ocupando amplios espacios en Bogotá y en todas partes. Esa receptividad que se tuvo fue grandiosa y regresamos felices”.

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En los dos actos estuvo presente la piqueria a cargo de los Reyes Vallenatos Iván Zuleta y Jaime Dangond, quienes se desplazaron en versos por todo lo que significa el folclor y sus protagonistas, sin faltar el himno del Festival de la Leyenda Vallenata, ‘Ausencia sentimental’, que precisamente su autor Rafael Manjarréz, lo compuso en Bogotá hace casi 40 años.