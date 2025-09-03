Barranquilla se prepara no solo para recibir a la Selección Colombia y a Bolivia este jueves 4 de septiembre en el estadio Metropolitano, sino también para enfrentar una jornada marcada por altas temperaturas.

De acuerdo con Daniel Useche, meteorólogo de turno del Ideam, la capital del Atlántico tendrá condiciones de tiempo seco durante gran parte del día, con una temperatura máxima estimada entre los 33 y 34 grados Celsius, especialmente entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

“Para este jueves se esperan condiciones de normalidad con elevadas temperaturas del aire. La posibilidad de lluvia es muy baja en la ciudad, aunque se podrían presentar lloviznas aisladas hacia el sur del Atlántico”, explicó Useche.

El experto también señaló que en los últimos días las altas temperaturas en la región Caribe se han visto favorecidas por ligeros vientos y elevados niveles de radiación solar en las primeras horas del día. Este fenómeno ha incrementado la sensación de calor en Barranquilla, lo que se reflejará también durante la jornada del partido.

El Ideam extendió la recomendación a la ciudadanía a mantenerse bien hidratados, evitar la exposición directa al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas sensibles al calor, quienes pueden verse más afectados por las condiciones climáticas.

Con un estadio Metropolitano que espera recibir a un número importante de aficionados, el factor climático será un reto adicional para hinchas y jugadores, quienes deberán enfrentar no solo la presión del resultado, sino también el intenso calor barranquillero.