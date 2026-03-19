En un operativo conjunto entre autoridades colombianas y estadounidenses, fue capturado en Barranquilla el ciudadano estadounidense Joshua David Linney, conocido con el alias de El Grande, quien es solicitado en extradición por cargos relacionados con narcotráfico.

Leer también: Hombre es asesinado a bala en un taller del barrio El Santuario

La acción fue adelantada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI) de los Estados Unidos. La detención se realizó en vía pública de la capital del Atlántico.

De acuerdo con las autoridades, Linney es requerido por la Corte Distrital para el Distrito Medio de Florida, donde deberá responder por delitos de tráfico de drogas ilícitas.

Leer más:

Además, era considerado un objetivo de alto valor para las agencias de seguridad norteamericanas.

Las investigaciones que alias El Grande tendría un papel clave en el envío de estupefacientes desde la región Caribe hacia territorio estadounidense, aprovechando su condición de ciudadano americano para facilitar la logística y ejecución de las rutas del narcotráfico.

El coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, director de Investigación Criminal e Interpol, indicó que el capturado presenta antecedentes por reincidencia delictiva.

En ese sentido, recordó que en abril de 2024 había sido detenido en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, cuando intentaba transportar sustancias tipo anfetamínicas ocultas en su equipaje con destino a Estados Unidos.

La captura de Linney se hizo efectiva en cumplimiento de una resolución expedida el 16 de octubre de 2025 por la Fiscalía General de la Nación, en atención a una solicitud formal del Gobierno de los Estados Unidos.

Tras su detención, el ciudadano extranjero fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, a la espera de los trámites administrativos correspondientes para su traslado y comparecencia ante la justicia norteamericana.

Este resultado, según indicaron las autoridades, ratifica la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, especialmente entre Colombia y Estados Unidos, en el combate a las estructuras criminales que operan entre ambos países.