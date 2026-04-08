La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este miércoles que, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, sancionó a Stark Gym S.A.S. (Stark Smart Gym) con una multa de $285.166.280 múltiples vulneraciones a los derechos de los clientes.

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La investigación administrativa que permitió el hallazgo de irregularidades en la cadena de gimnasios inició en 2023, tras una visita de inspección realizada en noviembre de ese año en una de las sedes de Stark Smart Gym.

En dicha inspección, la SIC identificó irregularidades tanto en la publicidad de sus planes como en las condiciones contractuales ofrecidas a los consumidores. De acuerdo con la autoridad, Stark Smart Gym incurrió en: información incompleta en promociones y ofertas, cláusulas que no eran claras e inclusión de cláusulas abusivas.

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La investigación de la Superintendencia da cuenta de que la promoción ‘Plan semestre $499.000′ omitía información esencial para la toma de decisiones de los consumidores, como la fecha de inicio de la promoción y el número de unidades disponibles, pese a indicar que la oferta estaría vigente “hasta agotar existencias”.

“Aunque la investigada argumentó que la información era suministrada a través de otros canales, como llamadas telefónicas o enlaces de compra, la autoridad reiteró que cada pieza publicitaria debe ser suficiente y contener todas las condiciones relevantes de la oferta”, indicó la SIC en un comunicado.

Asimismo, se evidenció que los contratos de adhesión utilizados por la empresa no cumplían con los estándares de claridad y suficiencia exigidos por la ley.

Según la SIC, las cláusulas incluían disposiciones ambiguas o incompletas, tales como: “falta de claridad para la procedencia de devoluciones y sobre las consecuencias de la terminación del contrato y ambigüedad en las condiciones de suspensión o congelación de los planes”.

Además, se identificaron cláusulas que generaban un desequilibrio injustificado en perjuicio de los usuarios al imponer condiciones que limitaban sus derechos o trasladaban cargas desproporcionadas.

Por estas irregularidades, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió imponer una multa a Stark Smart Gym por más de 285 millones de pesos. Contra este acto administrativo procede recurso de reposición y de apelación.

La SIC reiteró que los contratos deben garantizar condiciones transparentes, equitativas y comprensibles, y que las empresas no pueden incorporar estipulaciones que afecten el equilibrio contractual o restrinjan los derechos de los consumidores.