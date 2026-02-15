La película El Titanic sigue siendo después de 28 años una de las más taquilleras del mundo del cine. Sin embargo, hace poco se conoció que también ostenta otro récord.

Esta cinta que es un drama de James Cameron arrasó con los Premios Óscar durante su año de lanzamiento. La historia de Jack interpretado por Leonardo DiCaprio y Rose, por Kate Winslet.

Era una historia de amor entre una mujer adinerada y otro de clase baja. Enamoró a todo el público del mundo entero, pues mostraban imágenes nunca antes vista en la pantalla grande.

Por ejemplo, uno de los récords que obtuvo la cinta fue el del tiempo, pues dura dos horas y 40 minutos. En la ceremonia N°70 de los Premios Oscar tuvo 14 nominaciones.

Además de todos estos premios Titanic cuenta con el récord al discurso con mayor cantidad de agradecimientos en la historia de los Premios Oscar. Es decir, en el momento de la entrega del Oscar se extendió mucho en los agradecimientos.

La persona que se llevó esta mención fue John Landau, productor de la película y fiel colaborador de James Cameron. Landau cuando anunciaron que eran ganadores de la categoría de Mejor película, dio un discurso de aproximadamente un minuto agradeciéndole a 54 personas.