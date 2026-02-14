El pasado viernes 13 de febrero se llevó a cabo el concierto de Alejandro Sanz en Bogotá. Sin embargo, en redes sociales se conoció que dos cantantes colombianas iban a participar en el show pero no pudieron.

Las cantantes del vallenato femenino Laura Hamburger, conocida artísticamente como ‘La China’, y Natalia Curvelo, al parecer le prometieron que iban a actuar en el concierto después de haber sido contactadas por el equipo de producción del español.

Las artistas pasaron un filtro y casting que hicieron para escoger a las personas que iban a presentarse, pero no fue suficiente. Ellas enviaron material artístico y coordinación logística pero de repente la comunicación se interrumpió.

La organización no dio explicación según las cantantes. En la noticia que dio el periodista Javier Ceriani la decisión fue presuntamente del círculo cercano de Alejandro Sanz. Por ahora, el equipo de Alejandro Sanz no ha dado explicaciones de lo ocurrido con las artistas.

Por su parte, la barranquillera Laura Hamburger, conocida artísticamente como ‘La China’, fue cuatro años la voz principal de la agrupación Zona 8, liderada por el acordeonero Rolando Ochoa. Y señaló que este es un impase más de su carrera que lo superará.

Mientras que, Natalia Curvelo no ha emitido un pronunciamiento oficial.