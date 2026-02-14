Los fanáticos de Nick Rivera Caminero, más conocido como Nicky Jam, en Colombia, ya pueden ir haciendo planes para su próximo concierto en el país.

La última vez que dio un show en Colombia fue junto a Beéle en el Movistar Arena de Bogotá el pasado 20 de diciembre, pero en solitario tenía más de 10 años sin venir.

El puertorriqueño hizo oficialmente el anuncio de sus conciertos en Bogotá. Aunque ya había lanzado una que otra pista durante el concierto de J Balvin, en El Campín, ya dio fecha.

¿Cuándo es el concierto de Nicky Jam en Bogotá?

Nicky Jam se presentará en Bogotá el próximo 6 de junio en el Campín, lo informó a través de un live que hizo en Kick. “Vamos a estar en El Campín. Obviamente vamos a llevar a un par de amiguitos míos”, dijo.

“El Campín para mí es grande porque es mi primer estadio aquí en Colombia. Por fin tengo la fecha y estoy contento por conectar con mi público. Bogotá no ha visto el show mío después de muchos años”, señaló.

Los fans del artista se encuentran en la espera de la información de la venta de boletas, para conocer todos los detalles de la fecha y la hora de la presentación del puertorriqueño.

Otro de los puntos que reveló es que el barranquillero Beéle será uno de los artistas que lo acompañará en El Campín.