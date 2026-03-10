Unos 140 militares estadounidenses han resultado heridos, ocho de gravedad, por los ataques iraníes lanzados en respuesta a la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, informó este martes el Pentágono.

Leer también: El undécimo día de guerra contra Irán, el “más intenso” y con las miradas en Ormuz

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Guerra estadounidense, “la gran mayoría” presenta heridas menores y 108 de ellos “ya han regresado al servicio”.

Otros ocho militares han sido catalogados como “gravemente heridos”, por lo que se encuentran recibiendo el “más alto nivel de asistencia médica”, añade la nota.

Siete militares muertos de EE.UU. en la guerra de Irán

Durante el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, al menos siete militares estadounidenses han fallecido en ataques iraníes, los seis primeros durante un ataque de un dron en Kuwait.

Importante: Israel lanza una nueva oleada de bombardeos contra “objetivos del régimen” en Teherán

El Comando Central de Estados Unidos anunció el domingo que otro soldado murió en ese país “en un incidente de salud” durante una “emergencia médica” el pasado 6 de marzo, aunque no ha revelado si este fallecimiento se produjo en acciones de combate.

El presidente estadounidense, Donald Trump, encabezó el pasado sábado la ceremonia del traslado de los primeros seis cuerpos y prometió “mantener al mínimo” las muertes de sus soldados, aunque advirtió de que en la guerra siempre hay bajas.

Por su parte, Irán ha afirmado ante la ONU que unos 1.332 civiles iraníes han muerto en la guerra. Además, Israel asesinó el 28 de febrero, en el primer día de ofensiva, al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jameneí, y a buena parte de su cúpula militar.