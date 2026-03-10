El Ejército israelí ha comenzando una nueva oleada de bombardeos este martes contra “objetivos del régimen” iraní en Teherán, según informó en un comunicado.

Leer más: Amplia renovación de la bancada del Atlántico en el Senado de la República

Estos nuevos ataques israelíes sobre la capital iraní llegan en el undécimo día de guerra, después de que durante esta pasada noche la fuerza aérea hebrea también lanzara bombardeos en diferentes puntos de la urbe.

El Gobierno de Benjamín Netanyahu justifica esta campaña de bombardeos, iniciada junto a Estados Unidos hace ya más de una semana, bajo la tesis de que solo así puede acabar con el régimen de los ayatolás, al que define como “una amenaza existencial” para el Estado de Israel.

“Nuestra ambición de llevar al pueblo iraní a romper el yugo de la tiranía depende, en ultima instancia, de ellos. Pero no cabe duda de que, con las acciones llevadas a cabo hasta ahora, estamos quebrándoles, y aún nos queda por hacer”, dijo hoy el líder israelí.

El portavoz del Ejército de Israel, Effie Defrin, aseguró anoche que, desde el inicio de la ofensiva, han matado a 1.900 soldados y comandantes del régimen iraní, mientras que la ONG con sede en Estados Unidos HRANA cifra en más de 1.100 los civiles muertos desde el 28 de febrero, día del inicio de la escalada.

Ver también: Vientos fuertes y lluvias aisladas marcarán la semana en el Caribe colombiano: Ideam

Mientras tanto, en lo que va de martes Irán ha lanzando dos oleadas de ataques con misiles, que han hecho saltar las alarmas en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén.