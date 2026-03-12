La jornada estuvo orientada por el presidente de la corporación, Estéfano González Díaz Granados, y se centró en el seguimiento institucional a diferentes problemáticas que impactan a la población del departamento.

Durante la sesión, la diputada Alejandra Moreno Astwood expresó preocupación por la cifra de 19 mujeres asesinadas en lo corrido del año en el Atlántico, señalando la necesidad de abordar esta situación desde un enfoque integral de prevención y protección.

Leer más: Día Mundial del Riñón: estudio alerta sobre barreras de acceso para tratar las enfermedades renales en la región Caribe

A esta inquietud se sumó la diputada Merlys Miranda, quien solicitó revisar las recientes amenazas y panfletos dirigidos contra la comunidad LGTBIQ+ en el departamento. Para tratar el tema, se propuso citar a varias entidades, entre ellas la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

En materia educativa, el diputado Harry Canedo Acosta radicó una proposición para citar a los secretarios de Educación y de Salud del departamento con el fin de conocer el estado del Programa de Alimentación Escolar (PAE), especialmente en las zonas rurales, así como las condiciones de la infraestructura de los planteles educativos.

Le puede interesar: Más de $5.900 millones ha invertido Baranoa en el mejoramiento de instituciones educativa

Por su parte, la diputada Isabella Pulgar propuso realizar un debate de control político a las entidades Edubar y Puerta de Oro – Centro de Eventos del Caribe antes de finalizar el actual período de sesiones. Para ello solicitó citar al secretario general del departamento, Pedro Lemus, así como a los gerentes de estas entidades y al gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

Otro de los temas abordados fue el futuro de la Universidad del Atlántico. El diputado Carlos Rojano Llinás destacó la importancia de conocer la hoja de ruta de la nueva administración de la institución tras la aprobación de recursos para la recuperación de su infraestructura.

En ese sentido, propuso invitar al nuevo rector para que presente ante la corporación su plan institucional. La iniciativa fue respaldada por el diputado Roberto Carlos Rodríguez, quien sugirió además realizar una visita institucional a las instalaciones del alma mater.

Al cierre de la sesión, el presidente Estéfano González Díaz Granados planteó organizar en un cronograma las diferentes solicitudes presentadas por los diputados para garantizar el desarrollo ordenado de los debates durante el actual período de sesiones.

Le puede interesar: El Prado celebra 106 años con obras para preservar su patrimonio

Asimismo, confirmó que la corporación realizará una visita institucional a la Universidad del Atlántico con el propósito de conocer de primera mano los procesos y proyecciones de la institución.

La corporación continuará desarrollando su agenda de trabajo enfocada en el seguimiento institucional, la transparencia en la gestión pública y el fortalecimiento del control político en el departamento.

Leer más: Artesanías del Atlántico llegan a 27 países gracias al proyecto Sello Artesanal