Un total de 5.932 millones de pesos ha destinado la administración municipal de Baranoa en el mejoramiento de la infraestructura educativa, así lo señaló el alcalde Edinson Palma quien afirmó educación ha sido uno de los ejes centrales de su plan de desarrollo, lo que ha permitido gestionar proyectos para fortalecer la infraestructura de varias instituciones educativas del municipio.

Los recursos para la ejecución de las obras han sido gracias a los aportes de la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía municipal y cooperación internacional.

“La educación ha sido una de las banderas de mi plan de desarrollo, porque es en las aulas donde se forman las futuras generaciones. Nuestro propósito es que niños y jóvenes cuenten con espacios adecuados para su aprendizaje desde el primer día”, afirmó el mandatario.

Entre las principales intervenciones se destaca la reconstrucción de la cubierta deportiva autoportante de la Escuela Normal Superior Santa Ana, con una inversión cercana a $2.245 millones, financiados por la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Baranoa.

Asimismo, en la institución educativa María Inmaculada de Pital de Megua se ejecuta la construcción de una nueva cubierta deportiva y la recuperación integral de la cancha múltiple, con una inversión de $1.515 millones aportados por la Gobernación del Atlántico.

Otra de las obras corresponde a la renovación total de la sede El Campesino de la institución educativa Francisco José de Caldas, que incluye mejoras en aulas, salón de eventos, cocina, cubiertas, red eléctrica, pisos y baterías sanitarias, con recursos cercanos a $999 millones.

De igual manera, en la institución educativa Julio Pantoja Maldonado se adelanta la reconstrucción del cerramiento exterior para reforzar la seguridad de la comunidad estudiantil, con una inversión de $319 millones.

A estas intervenciones se suma la renovación de aulas, construcción de baterías sanitarias, instalación de nueva cubierta y adecuación de un parque infantil en la sede dos de la institución educativa Técnico Agropecuaria Pedro Goenaga Oñoro, proyecto financiado con $310 millones de cooperación internacional de CTG Latam.

En total, la inversión se distribuye en $3.376 millones aportados por la Gobernación del Atlántico, $2.245 millones por la Alcaldía de Baranoa y $310 millones provenientes de cooperación internacional.