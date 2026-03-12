El histórico barrio El Prado conmemora 106 años de fundación con una serie de acciones impulsadas por la Alcaldía de Barranquilla para preservar su patrimonio histórico y fortalecer su proyección cultural y turística.

De acuerdo con la administración distrital, las intervenciones hacen parte de las estrategias del Plan de Desarrollo para posicionar a Barranquilla como un destino cultural, creativo y turístico, mediante la recuperación de espacios emblemáticos de la ciudad.

El alcalde Alejandro Char destacó que el barrio continúa siendo uno de los sectores más representativos de la capital del Atlántico y un punto clave dentro de la ruta turística de quienes visitan la ciudad.

Entre las acciones realizadas se encuentra la intervención de los callejones del sector, un corredor cultural de aproximadamente 800 metros cuadrados que fue transformado en un espacio de arte urbano con nueve murales elaborados por artistas locales, inspirados en la identidad caribeña y la historia de Barranquilla.

A estas iniciativas se suma la restauración del mural “Tierra, mar y aire”, obra del artista Alejandro Obregón, ubicado en la carrera 53 con calle 76, en el edificio Mezrahi. La intervención, que superó los 552 millones de pesos, hace parte de la reactivación de la llamada Ruta Obregón, proyecto que busca resaltar el legado del reconocido pintor del Caribe colombiano.

El sector también ha sido intervenido con la estrategia distrital de mantenimiento vial, mediante la cual se han reparado más de 1.800 metros de vías. De igual forma, se adelantan obras de transformación en la calle 72 que incluyen modernización del alumbrado público, subterranización de redes de telecomunicaciones y ampliación de andenes con accesibilidad para personas con discapacidad.

Las autoridades distritales señalaron que estas acciones buscan fortalecer la conservación del barrio, declarado Bien de Interés Cultural de ámbito nacional en 2005.

La historia de El Prado se remonta a 1920, cuando los hermanos estadounidenses Karl C. Parrish y Robert Parrish, junto al paisajista Ray Floyd Wyrick, desarrollaron el primer proyecto urbanístico planificado del país bajo el concepto de ciudad jardín.

El barrio se consolidó rápidamente como uno de los sectores más exclusivos de Barranquilla y en 1930 se inauguró allí el emblemático Hotel El Prado, que se convirtió en un referente arquitectónico y social de la ciudad.

Actualmente, muchas de sus antiguas mansiones funcionan como sedes empresariales, educativas y comerciales, manteniendo al mismo tiempo el valor histórico y arquitectónico que caracteriza a uno de los barrios más tradicionales de Barranquilla.

