El cierre del programa fue encabezado por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa y la gestora social Liliana Borrero, en un evento realizado en el auditorio del Museo del Atlántico, en Barranquilla, que reunió a cerca de 170 artesanos provenientes de los 22 municipios del departamento y del Distrito.

Durante la ceremonia, 58 artesanos recibieron una graduación simbólica y otros 72 obtuvieron certificaciones por su desempeño dentro del proyecto, que se ejecutó durante 22 meses y fue operado por Actuar Famiempresas.

La iniciativa benefició a 300 artesanos seleccionados entre más de 900 inscritos y permitió alcanzar resultados destacados como la producción de 97.000 piezas artesanales. Estas generaron ventas por 1.532 millones de pesos en el mercado nacional y 845 millones de pesos en el internacional, además de 160 millones de pesos adicionales obtenidos en 50 ferias locales.

“Lo que comenzó como un proyecto para fortalecer habilidades creativas, hoy se entrega al mundo como una marca consolidada que empodera a los creadores”, afirmó el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, al destacar que la iniciativa permitió mejorar la calidad de los productos y abrir nuevas oportunidades de comercialización.

El mandatario también explicó que el programa impulsó la transformación productiva del sector artesanal al capacitar a los beneficiarios en diferentes técnicas y materiales. Los artesanos trabajaron con más de 35 tipos de insumos, entre ellos tejidos en mostacilla, madera náufraga, palma, cerámica y elementos reciclados.

Para la gestora social Liliana Borrero, el proyecto demuestra que con acompañamiento técnico y formación empresarial es posible dignificar el oficio artesanal y mejorar las condiciones de vida de quienes se dedican a esta actividad.

“Lo principal es que se le invierte mucho al artesano en todo sentido. Se hace una intervención completa que permite que el artesano pueda vivir de su arte y sostener a su familia de manera digna”, aseguró.

Desde la entidad operadora, la directora del proyecto en Actuar Famiempresas, Adriana Rubio Mejía, señaló que el proceso también ha permitido que muchos artesanos se consoliden como empresarios y amplíen sus unidades productivas.

El programa incluyó más de 180 horas de capacitación, asesorías empresariales y espacios de articulación con el sector privado para fortalecer las capacidades creativas y comerciales de los participantes.

Para artesanos como Meylin Marenco Toncel, creadora del emprendimiento Creaciones Pelly, el proyecto representó una oportunidad para mejorar sus técnicas en la elaboración de piezas repujadas en aluminio y ampliar las posibilidades de crecimiento de su negocio.

Por su parte, María Antonia Martínez, artesana del municipio de Malambo, destacó que el programa le permitió perfeccionar su trabajo con totumo y participar en eventos nacionales como Expoartesanías Bogotá.

El proyecto Sello Artesanal, liderado por la gestora social del departamento, inició en julio de 2024 con el objetivo de fortalecer la producción artesanal en los 22 municipios del Atlántico mediante procesos de formación, asesoría empresarial y estrategias de comercialización.

Además de mejorar los ingresos de las familias artesanas, la iniciativa busca preservar las tradiciones culturales del departamento y posicionar la identidad artesanal del Atlántico en mercados nacionales e internacionales.

