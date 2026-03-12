La Alcaldía de Barranquilla a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Barranquilla puso en marcha ‘BAQ Emprende’, una estrategia integral que brinda acompañamiento, formación y asesoría especializada a emprendedores y unidades productivas de la ciudad.

Lea más: Día Mundial del Riñón: estudio alerta sobre barreras de acceso para tratar las enfermedades renales en la región Caribe

La iniciativa busca impulsar negocios sostenibles, competitivos e innovadores mediante un modelo de intervención que combina orientación empresarial, procesos de formación, asesorías especializadas e innovación, facilitando herramientas para que los emprendedores puedan consolidar y escalar sus ideas de negocio.

El alcalde Alejandro Char señaló que la estrategia busca generar impactos concretos en el ecosistema empresarial de la ciudad: “Nuestro objetivo es seguir consolidando a Barranquilla como una ciudad que apoya el emprendimiento y la innovación, brindando acompañamiento técnico y oportunidades para que más ciudadanos puedan convertir sus ideas en negocios sostenibles”, afirmó.

Según detalló el Distrito, la estrategia se fundamenta en la experiencia acumulada desde 2016, durante la segunda administración del alcalde Char, donde “se estableció la Unidad de Apoyo al Empresario (UAE) como una iniciativa de acompañamiento a esos proyectos que dinamizan la economía local”.

Según los datos compartidos, esta unidad ha apoyado a más de 48 mil ciudadanos en el desarrollo y fortalecimiento de sus iniciativas empresariales.

El secretario de Desarrollo Económico, Henry Cáceres, destacó que: “BAQ Emprende es una apuesta por los emprendedores desde la idea hasta el fortalecimiento de sus empresas. El alcalde quiere brindarles herramientas reales para que sus negocios crezcan, generen empleo y contribuyan al desarrollo económico de Barranquilla”, aseguró el funcionario.

El programa contempla diferentes rutas de intervención que permitirán identificar las necesidades de los emprendedores y brindarles acompañamiento especializado.

Lea más: Gobierno presenta proyecto para reducir tarifas de energía a familias vulnerables del país

Entre sus componentes se destacan: Contacto y caracterización empresarial, que permitirá identificar el perfil de los emprendedores y las necesidades de sus negocios y formación y acompañamiento empresarial, mediante talleres y asesorías especializadas en áreas estratégicas para el crecimiento empresarial.