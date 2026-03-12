A través del Ministerio de Minas y Energía, el Gobierno nacional presentó un proyecto de resolución que busca reducir las tarifas de energía eléctrica para las familias más vulnerables del país, especialmente aquellas que viven en zonas rurales de menor desarrollo, territorios de difícil gestión y barrios con condiciones socioeconómicas precarias.

Lea aquí: ”Al día de hoy el Invías no tiene presupuesto para operar los tramos del corredor de carga Cartagena-Barranquilla”: Héctor Carbonell

La iniciativa plantea la aplicación de tarifas diferenciales para los usuarios de estratos 1 y 2, con el objetivo de disminuir las brechas en el costo del servicio eléctrico y avanzar hacia un sistema tarifario más equitativo.

Según la propuesta, las empresas comercializadoras de energía podrán ajustar sus esquemas de facturación para reflejar esta diferenciación tarifaria, priorizando a los hogares que enfrentan mayores dificultades económicas o problemas históricos en la prestación del servicio.

Asimismo, la medida permitiría que las empresas que atienden una alta proporción de estos usuarios apliquen tarifas más bajas y compren energía en mecanismos de mercado más baratos, trasladando esa reducción al valor de la factura.

El borrador de la resolución establece que la medida sería temporal, mientras la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) define una nueva fórmula tarifaria para el sector eléctrico.

En ese sentido, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, explicó que la medida busca garantizar mayor justicia energética y que las familias con menores ingresos paguen tarifas más acordes con su capacidad económica.

De acuerdo con Palma durante décadas el sistema eléctrico ha tratado de manera similar a usuarios de distintos niveles de ingreso, por lo que la nueva regulación pretende introducir mayor progresividad en el pago del servicio.

“Con este proyecto de resolución estamos avanzando en un principio fundamental: que el acceso a la energía sea más justo para quienes viven en los territorios con mayores dificultades económicas y operativas. La política pública debe corregir las desigualdades que hoy enfrentan miles de familias en las áreas especiales del país”, afirmó el jefe de la cartera de Minas y Energía.

Dijo además, que en 30 años de historia del mercado de energía, los usuarios de estrato 6 han sido tratados de igual manera que lo usuarios de estratos 1, “es hora de que quien gane menos, pague de la misma manera”, expresó minminas

Sostuvo también que el Gobierno pretende fortalecer la sostenibilidad del servicio eléctrico en estos territorios, reconociendo las particularidades técnicas, sociales y económicas que enfrentan las empresas que operan en esas zonas.

“Nuestro objetivo es proteger a los usuarios más vulnerables y, al mismo tiempo, garantizar que el servicio de energía eléctrica se preste con continuidad y calidad. Esta progresividad tarifaria es un paso importante hacia un sistema eléctrico más justo”, agregó.

Air-e y Afinia tienen el mayor número de usuarios de estratos bajos

De acuerdo al proyecto, un análisis realizado del Ministerio de Minas y Energía sobre el consumo de electricidad entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 reveló que 14 de los 16 comercializadores del país tienen menos del 10 % de la demanda en las denominadas áreas especiales.

Asimismo, señala que en las empresas dos empresas Caribemar de la Costa (Afinia) y Air-e, concentran una proporción significativa de usuarios de estratos bajos en estas zonas, lo que, según el documento oficial, incrementa el riesgo financiero para los operadores debido a las dificultades de recaudo y pago del servicio en estas poblaciones vulnerables.

El documento estará disponible para comentarios

El proyecto de resolución será sometido a comentarios de empresas del sector energético, autoridades locales y ciudadanía, como parte del proceso de construcción participativa de la política energética del país antes de su eventual adopción definitiva.