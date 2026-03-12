La terminación anticipada de la concesión Autopistas del Caribe, asociada al corredor de carga Cartagena-Barranquilla, sigue generando preocupación entre los gremios de de infraestructura del país.

En medio de la XXIII Asamblea Ordinaria de Afiliados de la Cámara de Infraestructura Colombiana (CCI), el director ejecutivo, Héctor Carbonell afirmó que si bien el corredor vial retornará a la administración del Invías, esta entidad no cuenta al día de hoy con los recursos necesarios para afrontar esta tarea.

“Tras la reversión anticipada de la concesión ese corredor de carga y todos sus proyectos van a ser administrados por el Invías, que no tiene el presupuesto para esta tarea. Recalco la importancia que tienen las concesiones para precisamente gestionar las contingencias en el Caribe y todo el territorio”, comentó.

Puso de presente que: “siempre hubo negociaciones para brindar alternativas en el contrato de Autopistas del Caribe, pero la negación fue absoluta en el territorio para acoger el proyecto”.

De esta manera, es importante recordar que son más de 25 obras, distribuidas entre el Atlántico y Bolívar que quedan en incógnita sobre su futuro tras la terminación anticipada del contrato.

Además, el proceso de reversión contractual, contempla también la entrega física de los componentes de la infraestructura del corredor de Carga, incluyendo los peajes existentes, al Instituto Nacional de Vías (Invías).

Dicho esto, la concesión Autopistas del Caribe continuará desarrollando actividades de mantenimiento y operación de 253 kilómetros del corredor hasta completar la etapa de reversión.

De igual manera, ejecutará la operación y el recaudo en las seis estaciones de peaje existentes: Gambote, Pasacaballos, Turbaco y Bayunca, ubicadas en el departamento de Bolívar, así como en Sabanagrande y Galapa, en jurisdicción de Atlántico.