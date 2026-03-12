Luego de la polémica generada por la finalización del convenio entre el Distrito de Barranquilla y la Policía de Tránsito, la Alcaldía aseguró que continúan las acciones de regulación y control vial en diferentes sectores de la ciudad.

A través de la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, el Distrito explicó que estas actividades se realizan en cumplimiento de su misión institucional y en concordancia con las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027.

Según indicó la administración distrital, se están coordinando y ejecutando operativos permanentes en distintos corredores viales con el objetivo de mejorar la movilidad y fortalecer la seguridad vial en la ciudad.

Estas acciones cuentan con el respaldo de un cuerpo operativo conformado por 70 agentes de tránsito, quienes ejercen autoridad en la vía, y 230 orientadores del área de apoyo a la gestión, encargados de apoyar la regulación y organización del tráfico en puntos críticos y zonas estratégicas.

De acuerdo con la Alcaldía, este trabajo articulado permite optimizar el flujo vehicular, prevenir siniestros viales y garantizar condiciones de movilidad más seguras para todos los actores de la vía.

Lea también: Debate de control político por falta de convenio con Policía de Tránsito

Asimismo, el Distrito destacó que el cuerpo de agentes de tránsito fue conformado desde 2023 y actualmente ejerce sus funciones como autoridad de tránsito, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Tránsito.

La administración señaló que con estas medidas se busca mantener la regulación en las vías de Barranquilla en medio de los ajustes derivados del fin del convenio con la Policía de Tránsito.

Cabe precisar que debido a que el contrato con la Seccional de Tránsito no ha sido renovado dejó en evidencia un vacío administrativo temporal que ha sido cuestionado por concejales y ciudadanos, especialmente por el impacto que podría tener en la seguridad vial y el control del tráfico.

Lea también: Norte–Centro Histórico y Suroriente, las localidades más ruidosas de Barranquilla

Desde el Concejo de Barranquilla se alertó que la seguridad vial podría estar en riesgo debido a este hecho por lo que se citará un debate de control político en el que se pedirá respuestas a la Secretaría de Tránsito frente a este hecho.