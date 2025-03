La congresista Martha Peralta se pronunció que saliera salpicada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) mencionada por Olmedo López, exdirector de la entidad.

“Hoy estoy siendo víctima de una persecución atroz porque soy la senadora que lideró la aprobación de la reforma pensional como presidenta de la Comisión VII; porque soy la que luché por una reforma laboral y porque seguiré luchando e insistiendo por una reforma a la salud esta semana desde mi curul en la Comisión”, aseguró la parlamentaria del Pacto Histórico.

Por eso no dudó en irse en contra de sus opositores: “¡Esto no me lo iban a perdonar los poderosos de este país! Ante los señalamientos que se han hecho en mi contra, ¡los rechazo contundentemente!”.

Anunció, al tiempo que dijo ser inocente de los señalamientos, que llevará su caso hasta la justicia “escenario natural para defender mi inocencia”. “Estaré atenta a los requerimientos de la H. Corte Suprema de Justicia, a donde acudiré para explicar mi conducta enfocada en buscar soluciones para los territorios, sin agendas ocultas ni pretensiones particulares, y siempre, respetando el ordenamiento jurídico”, agregó.

Martha Peralta cuestionó lo dicho por Olmedo López en el proceso que se adelanta en su contra diciendo que son puras “artimañas” para sacar ventaja previo a un año electoral.

“Con el pronto inicio de las campañas electorales, muchos usan artimañas para desprestigiar a sus rivales. Por eso, invito a mis copartidarios y a los pueblos indígenas a trabajar con más fuerza, no solo para mantener nuestra representación en el Congreso, sino para aumentarla desde los territorios”, concluyó.