La comunidad del municipio de Puebloviejo vive con incertidumbre desde el pasado 19 de marzo, fecha en la que la paz y la tranquilidad les fue arrebatada al conocer del asesinato de dos pescadores en un sector conocido como ‘Casa Loma’.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Wilmer Rafael Jinete Marín, de 55 años de edad y oriundo de Soledad, Atlántico, y Darío Alfonso Ariza Palacio, de 63 años y nativo de Ciénaga. Este último, de acuerdo con el informe de las autoridades, fue decapitado y su cabeza fue encontrada dentro del congelador de una vieja nevera que este mismo usaba para guardar lo que pescaba.

Desde ese momento, las autoridades no han revelado mayor información sobre las posibles causas de tan atroz hecho, como también qué habría motivado a los criminales para perpetrar tal acto sangriento.

Por esta razón, en búsqueda de respuestas a las múltiples preguntas que aún siguen a flote e ignoradas, EL HERALDO se trasladó hasta el corregimiento de Tasajera y allí los allegados de Darío Alfonso Ariza Palacio cuestionaron el actuar de las autoridades locales, como también consiguieron desmentir los rumores que se han creado en contra del pescador.

“Él (Darío) tenía seis años de estar viviendo en un criadero allá en ‘Casa Loma’, ese criadero él lo compró porque era un lugar tranquilo. Ahí se quedaba cuidando de sus animales y descansando. Así era su vida, siempre manteníamos contacto con él ya que siempre le escribía a su esposa cada mañana, entre las 4:00 o 5:00 le mandaba su mensaje”, expresó el familiar, quien prefirió no dar su nombre por la violencia extrema con la que murió el pescador Darío Alfonso.

Desafortunadamente, aquel 19 de marzo, el acostumbrado mensaje, casi como un pacto, con el que Darío Ariza daba los buenos días a su familia, nunca llegó, situación que alarmó al seno familiar.

“Ese día el mensaje de él no llegó, lo cual nos preocupó bastante. Pero antes, a eso de las 3:00 de la mañana, su esposa recibió una llamada donde le decían que en la zona del criadero de él se había escuchado un tiroteo. Lo más triste es que a eso de las 3:30 a.m. la Policía tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo en ese lugar y llegó hasta un puerto antes de llegar al criadero, no se acercó hasta allá”, afirmó el entrevistado.

No fue hasta las 6:00 de la mañana que los familiares se trasladaron hasta el criadero, percatándose que todavía las autoridades no habían ingresado a la zona.

“Llegamos y la Policía no había hecho nada, apenas por ahí como a las 7:00 de la mañana había llegado el CTI a hacer el allanamiento del lugar y el levantamiento del cadáver, para mi demoraron mucho porque esperaron que nosotros los familiares encontráramos esa terrible escena, verlo ahí sin cabeza, su cuerpo todo expuesto, algo verdaderamente traumático de lo que difícilmente, si es que nunca, nos recuperaremos”, agregó el allegado.

Cabe reseñar que aquel criadero había comenzado como un sueño del pescador Ariza Palacio, en el que pretendía pasar sus mejores años al lado de sus hijos y nietos, acompañado de sus animales.

“Él era feliz allá porque él decía que había tranquilidad, él decía que estaba aislado de todo, su rutina era ir a buscar las tripas de sus pescados, atender siempre, teníamos también un chiquero de puerco, esa era su rutina diaria”, detalló el allegado.

Conforme a Wilmer Jinete, el otro hombre que fue hallado sin vida en ‘Casa Loma’, la familia afirmó que era un amigo de Ariza, que lo visitaba durante cierta temporada del año.

“Wilmer tenía más de 20 años de estar llegando por acá. Los dos eran amigos. Hace 10 días aproximadamente, que nos enteramos que había llegado a pasarse unos días por acá. Persona de bien hasta donde nosotros sabemos, nunca tuvimos quejas de ese muchacho. Cuando nos dicen que él estaba ahí, nosotros nos sorprendimos pero él no tenía ni 10 días de haber llegado allá donde Darío. Como era amigo siempre llegaba, saludaba, para estos tiempos siempre llegaba, en tiempo de cuaresma de Semana Santa, siempre venía a visitar y a pescar”, manifestó.

Esto último lo señaló el entrevistado con relación a la información que encontraron las autoridades: dos denuncias en la Seccional Atlántico de Fiscalía contra Wilmer Jinete Marín por acto sexual violento con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos interpuestos en 2024 y en etapa de indagación.

La pista sugería que este habría huido luego de cometer los abusos y se internó en este pueblo, con apoyo de su amigo Darío Ariza Palacio. Pero tal versión fue descartada por la familia del pescador cienaguero.

Orlando Amador Pescadores en medio de sus faenas en Puebloviejo.

¿Quién es Chocolate?

Tres días antes de este trágico episodio, exactamente el 16 de marzo, en un operativo conjunto entre el Ejército y la Policía Nacional se logró la captura de Armando Garizábalo Yepes, alias Chocolate, en una zona rural del corregimiento de San Pedro, en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta.

De acuerdo con el informe de las autoridades, ‘Chocolate’ tenía un amplio recorrido en el bajo mundo, registrando antecedentes judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, venta de drogas y desplazamiento forzado.

No obstante, lo que más causa impresión de este criminal son los homicidios en los que es señalado, vinculado en al menos 18 hechos de sangre cometidos entre los años 2020 y 2024, en los municipios de Ciénaga, Puebloviejo y Zona Bananera.

Pero, ¿Por qué este criminal entra en escena de este doble homicidio? Simple, uno de los principales sectores en los que más tenía influencia era ‘Casa Loma’, zona en la que Ariza tenía su criadero, quedando en medio de una guerra peligrosa por el control, en la que los violentos reinan sobre los inocentes y les arrebatan sus sueños.

Esta casa editorial conoció por medio de una fuente judicial que ‘Chocolate’ había pertenecido inicialmente al grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ pero, al parecer, había cambiado de bando a las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’.

“Alias Chocolate tenía bastante tiempo con el ‘Clan del Golfo’, pero empezó a hacer varias cosas en contra de ese grupo armado que a varios cabecillas no les terminó de gustar, por lo que lo declararon un objetivo militar”.

Al enterarse ‘Chocolate’ del plan que se estaba cocinando en su contra, este decidió en contactar a un viejo amigo como su salvavidas entre estas turbulentas aguas que amenazaban con ahogarlo.

“Él llamó a un amigo de la infancia que integraba las ‘Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada’ pidiéndole una plaza allá, por lo que le consiguen un espacio entre las filas, desde hacía dos meses se había asociado a este grupo hasta su captura”.

La captura de Garizábalo se produjo cuando este participaba de una reunión con otros miembros del grupo armado, momentos en los que se originó un intercambio de disparos con las autoridades.

Al ser superados en número, ‘Chocolate’ fue trasladado bajo medidas estrictas a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía del Magdalena, donde quedó a disposición de las autoridades para su judicialización.

El control territorial

Conforme a lo revelado por la fuente judicial el sector de los pescadores de ‘Casa Loma’, en el municipio de Puebloviejo, es el territorio donde más poder tenía ‘Chocolate’.

“Cuando ‘Chocolate’ estaba en el ‘Clan del Golfo’ esa zona era de ese grupo, pero desde que saltó a los de la ‘Sierra Nevada’ ese territorio pasó a ser de ellos, ya que es una zona muy importante para ellos debido a las salidas fluviales que tiene, entre ellas Isla del Rosario”, explicó.

Desde su captura, otros pachencas han intentado establecerse en dicho sector, lo que ha desatado una guerra entre ambas grupos armados, desafortunadamente las únicas víctimas de estos enfrentamientos han sido los campesinos y piscicultores.

“Desde que alias Chocolate está fuera de las canchas otros se han querido montar en la zona pero les ha resultado difícil, incluso un día amanecieron varias paredes con grafitis alusivos a ‘Los Pachenca’, pero alguien lo había borrado”, agregó.

Desplazamientos a causa del terror

La familia de Ariza Palacio informó que, desde el asesinato del hombre de 63 años, otros criaderos han empezado a cerrar sus puertas por temor a que también se conviertan en víctimas como el señor Darío.

“En ‘Casa Loma’ hay entre siete y ocho criaderos, pero desde que mataron a Darío ellos han preferido en cerrar y dejar todo tirado porque temen por sus vidas, ellos y nosotros somos víctimas de un desplazamiento por violencia”, afirmó la familia.

Es tanto el temor que sufre la familia Ariza que estos no se han acercado a revisar el estado del criadero, ya que piensan que ese terreno está perdido.

“No queremos volver, es triste que aquel terreno que compró Darío con tanto esfuerzo hoy esté reducido a la nada y todo por la falta de seguridad de las autoridades, hoy podemos decir que estamos solos”, finalizaron.

Finalmente, la familia Ariza elevó su llamado al alcalde de Puebloviejo y el resto de autoridades encargadas por el abandono que han sufrido, ya que hasta el día de hoy nadie se les ha acercado tan siquiera, para ofrecer una simple condolencia.

“Da tristeza que no hemos visto acompañamiento de nadie, por lo menos por educación, pero ni siquiera eso. Aquí nosotros no pedimos de pronto una ayuda económica, porque esto nos compete a nosotros. El duelo es de nosotros, pero da tristeza de ver de cómo las autoridades, la alta autoridad que es el alcalde, no le ha importado en lo absoluto”, finalizó uno de los allegados.