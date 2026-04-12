El Distrito informó que se alcanzó la recuperación de 73 puntos críticos de contaminación en Barranquilla, zonas que durante años concentraron basuras, malos olores y riesgos sanitarios, pero que hoy están siendo transformadas en espacios útiles para la comunidad.

La estrategia distrital ‘Barranquilla Limpia y Linda’, liderada por el alcalde Alejandro Char, ha centrado sus esfuerzos en intervenir estos lugares considerados problemáticos, no solo con limpieza, sino con una transformación integral que incluye infraestructura, zonas verdes y apropiación ciudadana.

“Esta gran estrategia nos invita a ponernos la camiseta por nuestra ciudad aprendiendo a separar los residuos, reciclando, reduciendo, reutilizando y aprendiendo a disponerlos, pero sobre todo, concientizando a los barranquilleros sobre la importancia de preservar nuestro medioambiente y fortalecer la cultura ciudadana”, dijo Char.

A su turno, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, destacó que esta nueva entrega es gracias al trabajo de la Alcaldía de Barranquilla, junto a vecinos del sector, niños y jóvenes, empresas y aliados que se comprometieron con darle a este entorno un nuevo renacer.

“Durante años, este lugar fue símbolo de abandono y contaminación. Hoy es un espacio de vida, de encuentro, con zonas verdes y caminos para disfrutar. Fueron semanas de trabajo en equipo para llegar a este momento. Ver a los niños aquí es lo que le da sentido a todo. Ahora, este espacio vuelve a ser de ustedes: para cuidarlo, vivirlo y disfrutarlo”, mencionó.

2.144 metros cuadrados fueron intervenidos en total en este espacio, 600 metros de zona verde y 1.544 metros de zona dura. La reducción de emisiones alcanza las 454 toneladas de CO₂ equivalentes anuales, y más de 1.400 personas impactadas.

Con una inversión cercana a $400 millones, se logró transformar un punto afectado por el arrojo indiscriminado de residuos, presencia de desechos voluminosos, malos olores, aguas estancadas y proliferación de vectores. La intervención incluyó reconstrucción de andenes, limpieza integral del área, siembra de plantas, pintura, jornadas de sensibilización con comunidad y comerciantes.

La jefe de la Oficina de Servicios Públicos, Dina Luz Pardo, destacó el componente cívico con las jornadas de Construcción de Comunidad: “Aquí, las comunidades se reconocen y se ponen de acuerdo para cumplir con el objetivo de transformar sus entornos. Así, ellos se apropian de sus espacios y logran mantener las recuperaciones de los puntos críticos en el tiempo”.

Más resultados

Durante el primer trimestre de 2026, la estrategia Barranquilla Limpia y Linda logró la recuperación de 7 puntos críticos, con una intervención total de 4.696 metros cuadrados de espacio público, beneficiando a más de 10.000 personas en total.

Estas intervenciones permitieron además una reducción de 747 toneladas de CO₂ equivalentes anuales, aportando a la mejora de la calidad del aire y al compromiso ambiental de la ciudad.

Las acciones se desarrollaron en sectores estratégicos como La Concepción, San Francisco, El Prado, El Castillo y Santa María, donde se transformaron zonas que antes eran puntos de acumulación de residuos en espacios recuperados para la comunidad.

En la localidad Norte-Centro Histórico, por ejemplo, en el barrio La Concepción se convirtió un foco de contaminación en un atractivo turístico al que los visitantes del Zoológico de Barranquilla pueden ir para tomarse fotos. En El Prado, la intervención mejoró el entorno de residentes del sector y de una vivienda reconocida en el barrio por su estilo colonial, en donde hoy funciona un local dedicado al arte y la cultura.