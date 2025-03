Este lunes de Carnaval, la cita fue con las aclamadas reinas populares de Barranquilla con su coronación en la Plaza de la Paz.

Se trató de 25 mujeres escogidas que tuvieron la tarea de resplandecer el sentir carnavalero que se vive y se goza en los barrios más tradicionales de la ciudad.

Toda una velada de shows en vivo y artistas musicales fueron la antesala para el momento más esperado para las participantes y sus comitivas.

Estas mujeres llegaron de las zonas que resguardan la pulpa barranquillera y con ellas también llegaron sus públicos para apoyarlas, quienes mantuvieron un ambiente festivo en la Plaza mientras esperaban la decisión más importante de la noche.

La coronación llevó el nombre ‘Mujer, líder y tradición’ y contó con más de 200 artistas en escena. De esta forma, desde las 4:00 p.m. abrieron sus puertas al público y se presentaron a Twister El Rey, Iván David Villazón y Chelito de Castro.

Los barrios y sus reinas fueron: Alfonso López: Marquesa Barrera; Caribe Verde: Victoria Klaus; Ciudad Modesto: Loraine Tatiana Camacho; Ciudad Modesto II: Valery Meza; El Prado: Kleidy Arriaga; El Santuario: Yuliana Rodríguez; Evaristo Sourdis: Marleidys Menco; La Esmeralda: Samantha Valdés; La Luz: Anyelis Pérez; La Manga: María Elvira Cañate; La Sierrita: Andrea Camarón; La Sierrita II: Valentina León; Las Flores: Yisela Campo; Las Malvinas: Valentina Noriega; Las Nieves: María Isabel Noriega; Pumarejo: Matilde De la Hoz; Rebolo: Melany Hernández; Rebolo II: Erlyn Barrera; Rebolo III: Yuleisis Perdomo; San Francisco: Nicolle Cedia; San José: Valentina Díaz; San Salvador: Zharick Polo; Santodomingo de Guzmán I: Melany Ospino; Santodomingo de Guzmán II: Geraldine Mosquera, y Siete de Abril: Laura Correa.

Reviva a continuación cómo se vivió este magno evento minuto a minuto:

¡Que se sienta el mapalé hasta a África!

Las candidatas a la reina popular realizaron un baile de Mapalé en las tarimas de la Plaza de La Paz. Una presentación decisiva, pues cada una de las participantes tuvo un momento estelar para demostrar su energía y sus dotes artísticos con el baile.

Johnny Olivares

Cabe resaltar que las reinas han sido parte de los otros bailes que se han llevado a cabo, tales como El Gran Congo, Cumbia, Garabato y Baile Negro.

Johnny Olivares

Johnny Olivares

El show de la Coronación, un ensamble de culturas mundiales

La gran velada esperada adelanta un show colorido, folclórico e internacional con las danzas que han fluido y/o componen a el Carnaval de Barranquilla

Johnny Olivares

Johnny Olivares

Johnny Olivares

Por ende, distintas presentaciones como La Danza de los Indios Chimilas, el Flamenco, Baile Negro, cumbia, el baile del palotero, baile del gran Congo y Garabato han cautivado a los cientos de espectadores que se amontonan en las vallas.

Johnny Olivares

Johnny Olivares

Johnny Olivares

Johnny Olivares

8:40 pm: ¡Llegaron las concursantes!

Luciendo vestidos rojos de lentejuelas, aparecen las 25 concursantes a la Corona de la reina popular 2025.

Linda Donado

Sonrientes y con delicadeza, se apoderan de la tarima para presentarse ante su público que desde ya la aclama como la ganadora.

Twister el Rey abanderó el ‘despeluque’ en la Coronación

“A la gente que le guste la champeta con la mano arriba”, exclamó Twister el Rey al público extasiado de la Plaza de La Paz.

Johnny Olivares

El ilustre cantante transportó a los asistentes del evento a una de las épocas más célebres de la champeta, aquella caracterizada por el despeluque obligado que energizaba aún más la pista.

Johnny Olivares

De esta forma, hizo a más de uno gozar de la velada con los temas ‘La Grúa’, ‘Llegaste Tú’ y ‘Pa la calle me voy’.

Johnny Olivares

Iván David Villazón mantiene la efusividad con los vallenatos más célebres

Las comitivas de las reinas pasaron de bailar los ritmos más enérgicos de la salsa con Chelito Castro a los vallenatos románticos y alegres del juglar Ivan Villazón.

Su hijo, Iván David Villazón y su acordeonero Tomás Alfonso, han sido los encargados de Interpretar temas como ‘Lleno de Sentimiento’, ‘El mundo Al revés’, y ‘Noticias’.

Johnny Olivares

“Adiós, mi vida, que tengas suerte”, es el verso que con más propiedad corea el público de la Coronación. El hijo del juglar interpreta ‘No te ruego más’, una canción de desamor que desde su debut se ha convertido en una de las más famosas de Villazón.

Johnny Olivares

Chelito de Castro trae la salsa a la Coronación de la Reina Popular

La Plaza de la Paz se viste de fiesta, tradición y salsa con la interpretación estelar de Chelito de Castro en el evento de Coronación de la reina popular del Carnaval.

El cantante tiene a más de un asistente moviendo su cuerpo al compás de este alegre género musical. Y es que el reconocido pianista derrocha una energía contagiante cantando los temas de Fruko como El Caminante y Tania, y el bullerengue Rosa qué linda eres.

Linda Donado

Uno de los temas que más generó furor fue en Barranquilla Me quedo, del Joe Arroyo. Chelito recordó cuando el ilustre artista de la salsa producía esta canción.

“En un verano con Joe, me mostró esta canción y la verdad me impresioné mucho, sentí una vibra fuerte con esa canción y él me dice ¿Cómo crees tú que debe comenzar este tema? Por lo regular los temas de salsa comenzaban siempre con el piano. Y yo le dije que para mí este tema debe comenzar así”, dijo el pianista y tocó la famosa introducción de la canción.