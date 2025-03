Tras un evento de presentaciones musicales, danzas y tradiciones, se anunció finalmente la reina popular del Carnaval 2025. Se trata de Yuliana Rodríguez, representante del barrio El Santuario.

Por su lado, Yisely Campo, de Las Flores, obtuvo el título de Virreina, mientras que María Elvira Cañate, de La Manga, se convirtió en la Primera Princesa.

Por otra parte, Erlyn Barrera, de Rebolo 2, fue elegida como la Segunda Princesa, y Kleidy Arriaga, de El Prado, obtuvo el título de Tercera Princesa.

Primeras palabras de la nueva reina popular tras su coronación

“Estoy muy feliz y emocionada, la verdad. No tengo palabras. Me siento muy dichosa. Es algo que siempre he soñado y trabajé duro todos los días, por esto”, expresó la joven entre lágrimas de dicha.

Y añadió: “Esto me lo gané por mi valioso esfuerzo. Todo lo hice siendo yo misma y con mucha autenticidad”.

También detalló que su familia fue el pilar fundamental para poder ganar este premio.

“Mis familiares fueron la clave para que yo esté aquí. Además, el Reino Popular nos ha brindado muchísimas herramientas y he crecido personalmente y profesionalmente también”, indicó la ganadora.

Esta decisión fue tomada por el jurado conformado por Judy Hazbún, diseñadora de modas; Martica Maturana, directora academia de baile Matumbé y Reina popular 2003; Andy Ortega, Rey Momo Nueva York; Karen González, de la UniSimón, y Germán Álvarez, director de la Cumbiamba La Gigantona.