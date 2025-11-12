La Red Departamental de Bibliotecas Públicas del Cesar recibió dotación por parte de la Gobernación, para los 25 municipios.

Leer también: ONU condena castigos ilegales y humillaciones públicas aplicadas por un grupo armado en Santa Marta y Valledupar

Las herramientas incluyen 152 computadores, 78 mesas, 312 sillas y 40 juegos lúdicos especializados para la primera infancia, garantizando así tres nuevos equipos de cómputo para cada biblioteca, fortaleciendo el acceso a la tecnología y mejorando la calidad del servicio en todo el territorio.

La gobernadora, Elvia Milena Sanjuan, indicó que con esta acción se alinea la visión de un gobierno enfocado en lo social y la formación integral. “Donde hay la garantía de que un niño empuñe un libro, tenemos la certeza de que nunca empuñará un arma”, ha reiterado la mandataria, subrayando que esta dotación es una semilla para cultivar valores y construir el “cesarense integral”, en un departamento que sueña, lee y crece.

Por su parte, Ana Milena Rodríguez, bibliotecaria de Bosconia, destacó la importancia del material lúdico: “Estamos muy emocionados; estas cosas hacen mucha falta para los niños de 0 a 5 años, que eso les ayuda mucho a su desarrollo motriz. Los juegos y el mobiliario nuevo permitirán atender a los más pequeños de forma adecuada”.

Importante: Una mujer falleció tras caer de un noveno piso en Valledupar

Adicionalmente, la mandataria departamental indicó que, “Continuaremos invirtiendo en la Red de Bibliotecas Públicas, reconociéndolas no solo como repositorios de libros, sino como centros vivos de aprendizaje, inclusión digital y desarrollo comunitario. Fortalecer estos espacios es una inversión directa en el capital humano y en el futuro de un territorio”.