A primeras horas de la mañana de este miércoles 12 de noviembre, los residentes del condominio Club Palmetto, ubicado en el norte de Valledupar, hallaron el cuerpo sin vida de una mujer en uno de los pasillos de las áreas comunes del edificio.

De inmediato, alertaron al personal de vigilancia, que al verificar la situación notificó a la Policía Nacional. Las autoridades confirmaron que la víctima era Ana Elvira Ladrón de Guevara, de 67 años, quien cayó desde un apartamento ubicado en el noveno piso de la torre 2.

Según las primeras indagaciones, Ladrón de Guevara no residía en el conjunto, sino que se encontraba hospedada como visitante. Hasta el momento, las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre lo ocurrido; sin embargo, la línea que cobra más fuerza apunta a un posible suicidio, lo cual está siendo investigado por funcionarios de criminalística de la Sijín.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se le practicará la necropsia para establecer las causas de la muerte.

Fuentes judiciales indicaron que la mujer presentaba una anotación en el Sistema Penal Acusatorio por el delito de abuso de confianza, aunque no se ha establecido si este antecedente guarda alguna relación con los hechos.

Por su parte, la administración del condominio emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido:

“Con profunda tristeza informamos que en la madrugada del día de hoy, 12 de noviembre, en la copropiedad se presentó un lamentable hecho: una persona que no hace parte de nuestra comunidad habitual ha fallecido. Los indicios hacen parte de un proceso de investigación. En nombre de la administración, expresamos nuestras más sinceras condolencias a los familiares y seres queridos de la persona fallecida. Durante las próximas horas y días se estarán realizando procedimientos por parte de las autoridades competentes”.