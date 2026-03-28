El caso de Noelia Castillo, de 25 años, ha vuelto a poner sobre la mesa un debate que sigue siendo intenso: la libertad de decidir sobre el final de la vida. En medio de la controversia, donde se han leído frases como que “la solución que le da el Estado es suicidarla”.

Lea más: Murió Noelia Castillo tras recibir la eutanasia en España: así fue su batalla judicial por casi dos años

Asimismo, la historia de Noelia evidencia que la eutanasia en España no es una imposición del sistema, sino “un derecho legal y reconocido que garantiza la dignidad hasta el final de la vida”, según la organización Derecho a Morir Dignamente. La legislación vigente desde 2021 establece que este procedimiento “permite a personas con enfermedades graves, incurables o padecimientos crónicos e imposibilitantes, que causen gran sufrimiento, solicitar ayuda para finalizar su vida de forma digna”.

La lucha judicial de Noelia dejó claro que su decisión no surgía de un impulso momentáneo. Los tribunales constataron en sus resoluciones que su voluntad era libre, consciente y constante. Gracias a esto, la ley deja de ser un simple trámite burocrático y se convierte en un proceso pensado para acompañar a la persona, donde cada paso confirma su decisión, aunque en su caso hubo que esperar más de 600 días para poder ejercer este derecho.

Por otro lado, la normativa actual señala que el Estado no quita la vida, sino que asegura que la última voluntad se cumpla. En España, la eutanasia es un procedimiento en el que el paciente mantiene el control, mientras que los profesionales de la salud supervisan que todo se realice con respeto y seguridad. Como indica Derecho a Morir Dignamente, se trata de un acto de acompañamiento que protege la libertad individual.

Ver más: Joven española de 25 años recibirá la eutanasia este jueves: “Por fin lo he conseguido, a ver si puedo descansar”

También, los especialistas destacan que existen diferencias cruciales entre los distintos procedimientos. La eutanasia directa y activa permite al médico adelantar el final de manera indolora a petición del paciente. En contraste, el suicidio asistido implica que el profesional provea los medios, pero sea la persona quien dé el último paso. Por último, la sedación paliativa, según la bioética, no busca provocar la muerte, sino sumir al paciente en un sueño profundo para aliviar el dolor mientras la vida sigue su curso natural.

Suicidio y muerte digna: diferencia

“Voluntad de no vivir” y “voluntad de morir dignamente” no son lo mismo, explica el jurista Ramón Maciá Gómez. Mientras el suicidio suele originarse en un sentimiento de desesperanza ejecutado en soledad, la eutanasia representa una despedida acompañada y respetuosa. Derecho a Morir Dignamente subraya que la diferencia principal radica en la intervención de un equipo médico, asegurando que el final no sea un “acto de desesperación”, sino la conclusión digna de una vida marcada por el sufrimiento.

María del Carmen Torrado, en su publicación ‘Eutanasia: una perspectiva psicológica’, apunta que muchas veces no se trata de un deseo absoluto de morir, sino de una “voluntad de no vivir en determinadas condiciones” de dolor. La especialista advierte sobre la vulnerabilidad del paciente y la necesidad de que el sistema examine cada variable antes de actuar, para garantizar que la decisión no esté influida por soledad o falta de apoyo.

Lea también: Noelia Castillo, la joven de 25 años que accederá a la eutanasia tras dos años de lucha: “Quiero irme en paz”

El caso de Noelia también expuso los riesgos de presiones externas y coacciones de terceros. Por eso la ley es rigurosa: exige que el consentimiento se repita varias veces, asegurando que la decisión sea plenamente consciente y libre de sentimientos de culpa o temor a ser una carga.

Noelia Castillo, quien recibió la eutanasia el pasado jueves 26 de marzo de 2026, deja un mensaje claro: el derecho a despedirse existe cuando una persona decide poner fin a su sufrimiento. Su historia se convierte en jurisprudencia y en un recordatorio de que proteger la vida no puede significar obligar a alguien a vivir con dolor. La verdadera dignidad reside en respetar la libertad de quien, consciente y decididamente, elige descansar.