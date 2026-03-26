El caso de Noelia Castillo, de 25 años, ha conmocionado a España durante las últimas semanas. La joven tomó una determinación que provocó fuertes críticas dentro de su familia: someterse a la eutanasia este jueves 26 de marzo, después de un extenso y complicado proceso legal que incluso contó con la resistencia de sus propios padres.

Lea más: El Vaticano pide el fin de la guerra y que se pueda celebrar la Semana Santa en Jerusalén

La atención en torno a su historia no se centra únicamente en el desenlace, sino también en las circunstancias que la llevaron hasta él. En octubre de 2022, Noelia sufrió una caída desde un quinto piso que le ocasionó una lesión medular irreversible. Desde ese momento, enfrenta una paraplejia que le impide mover la parte inferior del cuerpo, junto con dolores persistentes, dificultades para conciliar el sueño y limitaciones que han impactado de manera significativa su calidad de vida.

Asimismo, en medio de esta situación, la joven optó por acogerse a la legislación española que permite la eutanasia en casos de sufrimiento grave e irreversible. Aunque conserva cierta autonomía en su vida diaria, asegura que el dolor físico y emocional es constante. “No tengo ganas de hacer nada, ni de salir, ni de comer, dormir se me hace muy difícil y tengo dolor de espalda y de piernas”, expresó en una entrevista a un medio local.

Tras su delicado estado de salud se esconde un episodio aún más doloroso. Según contó, días antes de la caída fue víctima de una agresión sexual múltiple, un hecho que no denunció en su momento. “No lo denuncié porque fue días antes de intentar quitarme la vida”.

Ver más: Trump le dice a los países de la OTAN que nunca olvidará su inacción en Irán

Además, su historia también ha estado marcada por conflictos familiares y emocionales desde pequeña. Contó que sufrió maltrato psicológico y enfrentó tensiones dentro de su entorno cercano, generándole una constante sensación de aislamiento. “Siempre me he sentido sola, nunca me he sentido comprendida, nunca han empatizado conmigo”.

Asimismo, ha lidiado con problemas de salud mental que requirieron ingresos en centros psiquiátricos. “Antes de pedir la eutanasia veía mi mundo muy oscuro, veía un final muy oscuro. No tenía metas ni objetivos ni nada”, contó sobre el proceso que la llevó a tomar su decisión.

Por otro lado, el camino hacia la eutanasia no fue sencillo. Su padre se mostró en contra, lo que dio lugar a una disputa judicial que demoró el procedimiento y deterioró por completo la relación entre ambos. “No entiendo por qué me quiere viva si no me hace caso”.

Por su parte, aunque su madre expresó el deseo de acompañarla en sus últimos momentos, Noelia optó por no aceptarlo. “Me dijo que, igual que me ha visto nacer, me quiere cerrar los ojitos, pero la respuesta es no”.

Lea también: Irán lanzó cinco andanadas de misiles contra Israel y dejó varios heridos

A pesar del dolor, también hubo lugar para la nostalgia y los recuerdos felices. Durante una entrevista, madre e hija compartieron fotografías de la infancia, evocando momentos que, según Noelia, “eran momentos felices”.

Finalmente, con la fecha de la eutanasia definida, la joven asegura sentirse en paz con su decisión. “Por fin lo he conseguido. A ver si por fin puedo descansar. No puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza”, concluyó.