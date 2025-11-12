Un nuevo hecho de sangre sacudió a Santa Marta durante la tarde del pasado martes, cuando Luis David Mestre Palma, hermano de la reconocida influencer y exparticipante del ‘Desafío 2016: Súper Humanos, Súper Regiones’ Karmen Mestre, fue asesinado a bala en el sector de El Rodadero Sur, cerca del edificio Tower y la playa de Puerto Gaira.

Le puede interesar: Candidato al Senado sufrió fuerte accidente en el sur del Cesar

De acuerdo con versiones preliminares, aproximadamente sobre las 4 de la tarde Mestre se desplazaba en una motocicleta marca Boxer cuando fue abordado por un hombre armado que le disparó en repetidas ocasiones. Los impactos le causaron la muerte casi de inmediato.

Testigos relataron que el joven fue trasladado al puesto de salud de Gaira, donde los esfuerzos por reanimarlo resultaron infructuosos. El personal médico confirmó que llegó sin signos vitales tras el ataque sicarial.

Vea aquí: Sellan colegio privado por presunto maltrato a los niños

Según informaron medios locales de comunicación, Luis Mestre residía en el barrio 20 de Julio y era muy conocido en su comunidad. La noticia de su asesinato generó consternación entre allegados y entre la audiencia de su hermana, quien cuenta con miles de seguidores en redes sociales.

Así avanza la investigación del caso

La Policía Metropolitana de Santa Marta adelantó el levantamiento del cuerpo y recolecta pruebas que permitan identificar a los responsables del crimen. También se reforzaron los patrullajes en la zona ante la creciente preocupación por los recientes hechos violentos en la ciudad.

Lea también: Alertan sobre videos engañosos para agilizar indemnizaciones

Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis sobre los móviles del asesinato, mientras se espera un pronunciamiento oficial por parte de los investigadores.

El homicidio de Luis David Mestre se suma a una serie de ataques recientes que han encendido las alarmas en Santa Marta y el Magdalena, donde la violencia ligada al sicariato ha dejado múltiples víctimas en los últimos meses.