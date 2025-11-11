Luego de denuncias presentadas por cinco padres de familias sobre presunto maltrato a sus hijos, en edad de preescolar, en el colegio SionKids Preschool, ubicado en el barrio Don Alberto, de Valledupar, la Secretaría de Educación Municipal, en conjunto con un inspector de Policía, de la Secretaría de Gobierno, sellaron el establecimiento, por no contar con la certificación o licencia de aprobación para su funcionamiento, el cual es expedido por dicha sectorial.

Lea también: Hallan sin vida a joven de 19 años que tenía más de 10 días desaparecida

La secretaria de Educación Municipal, Karen Lobo, indicó que no registran una denuncia formal sobre los supuestos hechos, ya que tuvieron conocimiento a través de los medios de comunicación.

“Ya de ser esto de conocimiento público nos acercamos al lugar para hacer el respectivo proceso y procedemos como Secretaría a levantar un oficio y un cierre, pero realmente es más un llamado a los padres de familia y a la comunidad en general de apoyar estos procesos de denuncias y no dejarnos maniatados, y hacerlo estructuralmente con un documento legal”, indicó la funcionaria.

Lea también: Por labores de mejora y optimización en el acueducto, este miércoles se suspende el servicio de agua en sectores de Barranquilla y Soledad

De igual manera expresó que constantemente realizan campañas de prevención contra el maltrato infantil, en compañía del ICBF, y de la Policía de Infancia y Adolescencia. “Estamos siempre realizando los procesos para la mejora y calidad en todos los entornos educativos”, expresó Karen Lobo.

Adicionalmente, la secretaria manifestó que, se seguirán haciendo mesas de trabajo para la investigación de los presuntos hechos, con todos los organismos competentes y establecer si hay o no una denuncia frente a los supuestos maltratos y de esta manera que sea la Fiscalía General de la Nación, que investigue a profundidad.

Lea también: Cristian Petro negociaba con instrucciones de Esteban Urueta: abogado Lesmer Quintero

Es de indicar que los padres de familia denunciaron a través de medios de comunicación, que sus hijos les habían indicado que las maestras presuntamente los encerraban en un cuarto oscuro cuando se portaban ‘mal’, o no eran obedientes.