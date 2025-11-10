En desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio oral que le adelantan a Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés por el delito de abigeato, el abogado penalista Lesmer Quintero Argel, que los defiende, aseguró que demostrará que ellos sí tenían relaciones comerciales con el asesinado empresario y ganadero Esteban Rafael Urueta González.

El reconocido jurista en desarrollo de la continuación de la audiencia que se efectúa en la mañana de este lunes 10 de noviembre aseguró que “Cristian Petro negociaba ganado con las instrucciones expresas, legítimas y con la confianza de parte de su amigo Esteban Urueta”.

Agregó que esto lo demostrará con los testimonios de la entonces compañera sentimental de Cristian Petro, con el de la mamá de Juan Soto, y con los de la señora que le arrendó una finca a Esteban Urueta y cuyos pagos, en algunas ocasiones por no haber efectivo, “le pagaban con reses por instrucciones de Esteban”.

Dijo el abogado que, al decir de la compañera de Cristian, este todos los días conversaba entre dos y tres horas con Esteban Urueta sobre ganado y al día siguiente él (Cristian) salía a cumplir las órdenes que le daba su socio.

Indicó que eran tantas las conversaciones que la señora en alguna ocasión logró ponerse celosa, pero ella escuchaba algunas de estas y se referían a negocios de ganado.

También llevará al juicio el testimonio del capataz de la finca Piedras Negras que dará cuenta de las visitas de Cristian y Esteban para ver las reses que luego serían objeto de negociaciones. El ciudadano que transportaba las reses también comparecerá en el aludido juicio.

Es de anotar que Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, privados de la libertad en una cárcel en Cartagena, son procesados además por la muerte de Esteban Rafael Urueta González, Fredy Beleño Acosta y Gerardo de los Santos Marzola Coronado.