La audiencia preparatoria del juicio oral por abigeato en el que los señalados responsables son Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, continuará este jueves 13 de noviembre a partir de las 10:30 de la mañana.

Así lo dispuso el juez Primero Penal del Circuito de Montería, Córdoba, ante quien cursa este proceso que se deriva de la llamada masacre de Chimá que ocurrió el 10 de septiembre de 2024 y en la que perdieron la vida el empresario y ganadero Esteban Rafael Urueta González y sus empleados y amigos Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, hechos por los que también responden los procesados ante otro juzgado.

El abogado Lesmer Quintero Argel, que defiende a Cristian Petro y Juan Soto, solicitó la exclusión de algunas pruebas anunciadas por la Fiscalía, entre esas las de un negocios de reses de un hermano de Juan Soto con una mujer, a lo que el juez aceptó, al igual que aceptó la exclusión de la inspección al proceso de homicidio.

