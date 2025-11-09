En la ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba, hay un multimillonario por cuenta del Baloto.

En esta población fue vendido el premio mayor del Baloto por valor de 29 mil millones de pesos en el sorteo de la noche del sábado 8 de noviembre que fue el 2576.

El número ganador del acumulado fue 01, 06, 18, 21, 24 y la súper balota 12, lo que permitió que el ganador se adjudicara el premio más alto otorgado por la lotería en los últimos meses.

Además del premio mayor, el sorteo 2576 dejó más de 30 mil ganadores en diferentes categorías a nivel nacional, entre ellos el del Baloto Revancha por $7.000 millones.

“Amanecimos muy felices hoy porque tenemos un nuevo millonario en el departamento de Córdoba, específicamente en el municipio de Montería. Tuvimos un ganador de 29 mil millones de pesos con el producto Baloto, y lo hizo en nuestros puntos de venta de forma manual. Estamos felices; es una buena noticia para nosotros como equipo de trabajo”, expresó Juan David Muñoz Ocampo, gerente general de Record S.A.

Agregó que “esto sí cae, la gente sí se lo gana. Si siguen apostando con nosotros, pueden ser felices ganadores. Estamos muy contentos”.