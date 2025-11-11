Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

Un fuerte accidente de tránsito se registró en la carretera que comunica a los municipios de Aguachica y San Martín, en el sur del departamento del Cesar, en un hecho registrado la tarde de este martes 11 de octubre.

Leer más: Alertan sobre videos engañosos para agilizar indemnizaciones

Versiones preliminares señalaron que las víctimas se desplazaban en una camioneta de placas, GPR-604, color gris, adscrita a la Unidad Nacional de Protección,  la cual habría impactado contra un tractocamión, por lo tanto giró en varias oportunidades hasta detener su marcha.

Uribe, molesto por valla de Inti Asprilla

No olvide leer: Ordenan apertura de investigación contra la Alcaldía de Riohacha y la empresa Aqualia por vertimientos de aguas residuales al mar Caribe

Los ocupantes fueron identificados Omar Rodríguez Bolívar, conductor del vehículo, y su acompañante Bayron Flórez Ortiz, candidato al Senado de la República, quienes sufrieron traumas en tórax, cráneo, cadera y brazos.  

Redes socialesBairon Flórez Ortiz, candidato al Senado de la República

Además el fuerte impacto hizo que quedaran atrapados entre las latas retorcidas de la camioneta, y fueron auxiliados por la ciudadanía, hasta que finalmente una ambulancia llegó al sitio y tras ser evacuados, los trasladaron a un hospital en el municipio de Aguachica.

Las autoridades indicaron que al tener conocimiento del caso iniciaron las investigaciones respectivas para establecer las causas del siniestro.