La Corporación Autónoma Regional de La Guajira, Corpoguajira, ordenó la apertura de una investigación ambiental contra la Alcaldía Distrital de Riohacha y la empresa Aqualia E.S.P., operadora del sistema de alcantarillado, por presunto incumplimiento de la normativa ambiental relacionada con vertimientos de aguas residuales domésticas al mar Caribe.

La medida fue adoptada mediante el Auto No. 1260 del 6 de noviembre de 2025, tras los resultados de los monitoreos realizados por el Laboratorio Ambiental de Corpoguajira que evidenciaron que las descargas provenientes del sistema de alcantarillado distrital superan los límites máximos permisibles establecidos en las Resoluciones 0883 de 2018 y 0631 de 2015, particularmente en los parámetros de Sólidos Suspendidos Totales (SST), Demanda Química de Oxígeno (DQO) y Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO).

De acuerdo con el Auto, las aguas residuales domésticas vertidas al mar, en las playas de Riohacha, representan un riesgo potencial para los ecosistemas marinos y costeros del departamento, afectando directamente la salud del entorno natural y el bienestar de las comunidades costeras.

El director general de Corpoguajira, Samuel Lanao Robles, señaló que esta acción busca garantizar la protección del ambiente y hacer cumplir la legislación vigente.

“Corpoguajira actuará con rigor técnico y legal para determinar las responsabilidades correspondientes. La prioridad es salvaguardar nuestros ecosistemas marinos y asegurar que las instituciones y operadores de servicios públicos cumplan con sus obligaciones ambientales”, afirmó.

En el desarrollo de la investigación, Corpoguajira realizará las diligencias administrativas que se requieran, visitas técnicas y demás actuaciones necesarias para adoptar las medidas que correspondan.