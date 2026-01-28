A pocos días del encuentro previsto en la Casa Blanca entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, el ambiente político en Washington está tensionado con declaraciones de varios senadores sobre la relación bilateral y, especialmente, sobre el jefe de Estado colombiano.

Uno de los pronunciamientos más fuertes vino del senador republicano Rick Scott, quien lanzó duros calificativos contra Petro al señalar que “Gustavo Petro es un narcotraficante horrible extremista y de izquierda”. El congresista también se refirió al panorama electoral colombiano de cara a los comicios del próximo 31 de mayo.

“Desafortunadamente fue electo como presidente de Colombia y ahora esperamos un nuevo presidente que le importe la gente de Colombia y que quiera tener una relación positiva con los Estados Unidos”, expresó Scott.

Por otro lado, el senador republicano Rand Paul destacó de manera positiva la reunión entre Trump y Petro, resaltando la importancia del diálogo diplomático entre ambas naciones.

“Las conversaciones son como evitamos las guerras, estoy muy contento de que estén conversando, tenemos una larga relación con Colombia marcada por un gran vínculo comercial, ¿quién aquí quisiera vetar el café colombiano?, eso sería una locura. Creo que debemos mantener la relación con Colombia y seguirla construyendo”, afirmó

Un encuentro que Petro califica como decisivo

El jefe de Estado colombiano volvió a referirse al encuentro que sostendrá el próximo 3 de febrero con Donald Trump, al que calificó como un momento trascendental no solo para su Gobierno, sino para el futuro global.

“Es una reunión clave, fundamental, determinante, no solo de mi vida personal, sino de la vida de la humanidad”, dijo Petro durante un evento oficial en la Casa de Nariño.

En ese mismo espacio, el mandatario recordó la controversia generada por el retiro temporal de su visa estadounidense, tras un discurso en favor de la causa palestina en Nueva York, y su posterior restitución antes del viaje a Washington.

“Me quitaron la visa, ahora dicen que me la volvieron a poner. Entonces, ¿para qué me la quitaron? No sé si por un rato de manera definitiva, no sé. Ya sabremos del 3 de febrero”.

Finalmente, Petro reveló que personas cercanas al entorno de Trump habrían informado al presidente estadounidense sobre una supuesta financiación proveniente de Nicolás Maduro hacia su esposa, la primera dama Verónica Alcocer, acusación que —según dio a entender— no prosperó ante las autoridades de EE. UU.

“Los gringos de Trump le dijeron que a mi esposa, la gente de Maduro, le había entregado decenas de millones de dólares para financiar la primera línea. ¿Y quién dijo eso? Fue un amigo que tenía bienes en Estados Unidos y le parecía más grave perder los bienes que entregarnos con una mentira”.

“Los gringos no hicieron un esfuerzo, por eso es que yo no tengo ‘indictment’ (...) No he recibido un peso de Maduro porque yo no creía en Maduro”.