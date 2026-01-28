En su intervención en el Foro de la CAF, desde Panamá, el presidente Gustavo Petro ratificó su petición para que el presidente del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, apresado por los Estados Unidos tras un bombardeo en el vecino país, sea juzgado “por un tribunal venezolano o americano, de las tres américas”, al tiempo, que aclaró que con esa solicitud no es que lo esté defendiendo.

“Yo no defiendo como dice mi prensa a Maduro, lo que digo es que debe ser juzgado por un tribunal o venezolano o americano, de las tres américas, si construimos un tribunal de justicia de todas nuestras regiones contra el narcotráfico, que creo se debe construir, porque la vieja idea que se practica no ha servido para detener el narcotráfico, que solo crece, crece y crece”, dijo el mandatario.

Así mismo, advirtió, “no queremos misiles sobre Caracas ni sobre ningún país de América, ni al norte ni al sur”, reiterando la posición del gobierno frente a cualquier escalada militar en la región, señalando que la paz y la dignidad de los pueblos deben prevalecer sobre el uso de la fuerza.

“Haber bombardeado Caracas, la patria del Libertador, no porque sea de Maduro o no, eso es coyuntural, sino en la historia entre América Latina y Estados Unidos haber bombardeado la patria del Libertador no lo va a olvidar ninguna generación de jóvenes en ninguna parte de nuestro país ni de América Latina basada en la libertad, ni del Caribe, por donde surcó Bolívar, si fue en Haití en donde se hizo con esclavas que se liberaron el tricolor que hoy tienen Venezuela, Colombia y Ecuador”, concluyó.